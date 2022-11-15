Сборная Испании
Место в рейтинге FIFA — 7-е.
Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала.
Ключевые игроки — Унай Симон («Атлетик»), Дани Карвахаль («Реал»), Пау Торрес («Вильярреал»), Серхио Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Ансу Фати (все — «Барселона»), Альваро Мората («Атлетико»).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,86.
Сборная Германии
Место в рейтинге FIFA — 11-е.
Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Кай Хаверц («Челси», Англия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Англия).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 2,10.
Сборная Японии
Место в рейтинге FIFA — 24-е.
Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала.
Ключевые игроки — Эйдзи Кавасима («Страсбург», Франция), Мая Йосида («Шальке», Германия), Такуми Минамино («Монако», Франция), Дайти Камада («Айнтрахт», Германия), Такума Асано («Бохум», Германия).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 13.
Сборная Коста-Рики
Место в рейтинге FIFA — 31-е.
Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Кейлор Навас (ПСЖ, Франция), Оскар Дуарте («Аль-Вехда», Саудовская Аравия), Брайан Овьедо («Реал Солт-Лейк», США), Франсиско Кальво («Коньяспор», Турция), Сельсо Борхес, Брайан Руис (оба — «Алахуэленсе»), Джоэль Кэмпбелл («Леон», Мексика).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 46.