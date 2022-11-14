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Коммерсантъ FM
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Рейтинг АТР

1 (1). Карлос Алькарас — 6820 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (оба — Испания) — 5820. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5350. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5020. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4065. 6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3995. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3530. 8 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3320. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 2955. 10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 2911. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905. 12 (12). Александр Зверев (Германия) — 2700. 13 (13). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2495. 14 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2445. 15 (15). Янник Синнер — 2410. 16 (16). Маттео Берреттини (оба — Италия) — 2375. 17 (18). Марин Чилич (Хорватия) — 2100. 18 (17). Денис Шаповалов (Канада) — 2075. 19 (19). Фрэнсис Тиафо (США) — 2000. 20 (20). Карен Хачанов — 1990... 59 (60). Аслан Карацев — 795... 90 (91). Роман Сафиуллин — 606... 98 (100). Павел Котов (все — Россия) — 572.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

  • Газета «Коммерсантъ» №211 от 15.11.2022, стр. 12

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