Банки наращивают доходы

Российский ОТП-банк по итогам третьего квартала заметно увеличил прибыль. Самый динамичный показатель отчета о прибылях и убытках — прочие непроцентные доходы, которые обеспечила в основном конверсия валют. Она становится заметным источником дохода и для других банков. Также кредитные организации увеличивают прибыль за счет снижения стоимости фондирования. Однако в четвертом квартале, полагают эксперты, ситуация может ухудшиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно отчетности венгерской OTP Group, чистая прибыль российского ОТП-банка в третьем квартале выросла в три раза, до 38,5 млрд форинтов (5 млрд руб.), а по итогам девяти месяцев сократилась на 2%, до 23,7 млрд форинтов (3 млрд руб.). В третьем квартале произошел рост как процентных, так и комиссионных доходов (на 40% и 55% соответственно). При этом наибольшее увеличение показали «прочие непроцентные доходы» — на 670% по отношению к предыдущему кварталу, до 10,7 млрд форинтов. Это произошло в основном за счет роста доходов от конверсионных операций.

Как поясняет независимый эксперт Андрей Бархота, номинальный рост процентных и комиссионных доходов OTP Group за январь—август составил 16% и 14% соответственно. Часть этого роста нивелируется инфляцией в странах Восточной Европы. При этом рост прочих непроцентных доходов достиг 51% в годовом выражении, что объясняется преимущественно значительным увеличением доходов от конверсии. Только за третий квартал они достигли 53 млрд форинтов, из которых около 20% приходится на российский ОТП-банк.

Сейчас лишь немногие российские банки регулярно публикуют финансовые показатели. На прошлой неделе выдержки из отчетности впервые за долгое время раскрыл Сбербанк, который по итогам января—октября показал рост чистого процентного и комиссионного дохода, на 2,7% и 3,9% год к году соответственно. Российское подразделение группы Raiffeisen Bank International в третьем квартале также активно увеличивало комиссионный доход, который по приросту обогнал процентные доходы на 50%, до €629 млн, и на 21%, до €476 млн соответственно.

В последнее время клиенты банков регулярно жаловались на заниженные курсы конвертации. В конце октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что «спреды на продажу и покупку наличной валюты увеличились, это отражает тот факт, что мы столкнулись с серьезными ограничениями по поступлению наличной валюты в нашу страну». Однако, по ее словам, регулятор не будет вмешиваться в политику банков по установке спредов.

На финансовый результат ОТП-банка повлияло и то, что произошло значительное высвобождение резервов. Операционные расходы выросли в третьем квартале на 20% и на 73% год к году в форинтах, однако в рублевом выражении снизились на 1%. Это произошло на фоне усиления канала онлайн-продаж и сокращения количества филиалов с начала года на 20%, до 107 филиалов, а также сокращения персонала — также на 20%, говорится в комментариях группы. Сокращал сеть отделений и Сбербанк, только в сентябре она уменьшилась более чем на 500 офисов, до 12,4 тыс. офисов (см. “Ъ” от 13 октября). Это помогло крупнейшему банку сэкономить как минимум 20 млрд руб. С точки зрения продаж банковские отделения порой проигрывают мобильному приложению и чаще выступают расходной составляющей, нежели генератором маржинальности.

Несмотря на хорошие результаты банков, о перспективах роста их доходов до конца года эксперты говорят осторожно. Как отмечал ранее управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов (см. “Ъ” от 11 ноября), даже если большая часть потерь по кредитному и рыночному рискам отражена, сейчас на рынке «сложились факторы, сдерживающие кредитование». Возможен и рост стоимости фондирования. Так, по данным ЦБ, максимальная процентная ставка по депозитам крупнейших банков к концу октября достигла 6,84% годовых, вернувшись к значениям конца августа. Помимо этого, даже кратковременная стагнация кредитования может заметно ударить по чистой процентной марже сектора, поскольку в условиях волатильности пассивов банки так или иначе поддерживают подушку ликвидности — неработающие активы.

Ольга Шерункова