«Пари Нижний Новгород»—«Ахмат» 3:2

Михайлов, 21; Сулейманов, 52; Рыбчинский, 70 — Ильин, 73; Тимофеев, 86.

«Урал»—«Факел» 2:0

Егорычев, 31; Эммерсон, 59.

«Крылья Советов»—«Ростов» 1:3

Шитов, 73 — Глебов, 29; Полоз, 39 (пен.); Осипенко, 75.

«Торпедо»—«Зенит» 0:2

Малком, 70; Клаудинью, 81.

«Локомотив»—«Спартак» 1:2

Изидор, 88 — Промес, 21 (пен.); Пруцев, 29.

«Оренбург»—«Краснодар» 5:1

Сычевой, 2, 29, 59; Вера, 22; Марин, 51 — Ионов, 43.

«Химки»—«Сочи» 0:2

Мелкадзе, 33; Сарвели, 85. Удаление: Казанцев («Химки»), 90+2 (2 ж. к.).

«Динамо»—ЦСКА 2:1

Скопинцев, 40; Нгамалё, 63 — Обляков, 65. Незабитый пенальти: Фомин («Динамо»), 80. Удаления: Гладышев, 82 (2 ж. к.) — Обляков, 79 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 13 3 1 47:7 42

2. «Спартак» 11 3 3 40:18 36

3. «Ростов» 10 5 2 32:23 35

4. «Динамо» 8 5 4 33:21 29

5. ЦСКА 8 5 4 30:18 29

6. «Ахмат» 8 2 7 27:27 26

7. «Оренбург» 8 1 8 33:37 25

8. «Краснодар» 7 4 6 31:29 25

9. «Сочи» 7 4 6 27:32 25

10. «Урал» 6 3 8 21:28 21

11. «Крылья Советов» 5 5 7 20:25 20

12. «Нижний Новгород» 5 4 8 22:29 19

13. «Факел» 1 10 6 21:33 13

14. «Локомотив» 3 4 10 20:34 13

15. «Химки» 3 3 11 16:36 12

16. «Торпедо» 1 3 13 7:30 6