Сборная Аргентины
Место в рейтинге FIFA — 3-е.
Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала.
Ключевые игроки — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Кристиан Ромеро («Тоттенхем», Англия), Леандро Паредес («Ювентус», Италия), Родриго Де Пол («Атлетико», Испания), Джовани Ло Сельсо («Вильярреал», Испания), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Лионель Месси (ПСЖ, Франция).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,40.
Сборная Мексики
Место в рейтинге FIFA — 13-е.
Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала.
Ключевые игроки — Гильермо Очоа («Америка»), Андрес Гвардадо («Бетис», Испания), Рауль Хименес («Вулверхэмптон», Англия), Хесус Корона («Севилья», Испания), Ирвинг Лосано («Наполи», Италия).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 5,80.
Сборная Польши
Место в рейтинге FIFA — 26-е.
Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Войцех Щенсный, Аркадиуш Милик (оба — «Ювентус», Италия), Камиль Глик («Беневенто», Италия), Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Петр Зелиньский («Наполи», Италия), Кароль Линетты («Торино», Италия), Роберт Левандовский («Барселона», Испания).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 5,65.
Сборная Саудовской Аравии
Место в рейтинге FIFA — 51-е.
Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Мохаммед Аль-Оваис, Ясер Аль-Шахрани, Салем Аль-Давсари (все — «Аль-Хиляль»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Фатех»).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 22.