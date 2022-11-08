Теннис

Рейтинг АТР

1 (1). Карлос Алькарас — 6820 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (оба — Испания) — 5820. 3 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5350. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5020. 5 (3). Даниил Медведев (Россия) — 4065. 6 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3995. 7 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3530. 8 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3320. 9 (11). Тейлор Фриц (США) — 2955. 10 (18). Хольгер Руне (Дания) — 2911. 11 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905. 12 (6). Александр Зверев (Германия) — 2700. 13 (14). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2495. 14 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2445. 15 (12). Янник Синнер — 2410. 16 (15). Маттео Берреттини (оба — Италия) — 2375. 17 (16). Денис Шаповалов (Канада) — 2225. 18 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2105. 19 (21). Фрэнсис Тиафо (США) — 2090. 20 (19). Карен Хачанов — 1990... 60 (58). Аслан Карацев — 795... 91 (92). Роман Сафиуллин — 606... 100 (98). Павел Котов (все — Россия) — 564.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.