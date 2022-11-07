Банки зафиксировали ставки

Банк России кардинально увеличил лимит по месячному репо: с 100 млрд до 1,5 трлн руб., и почти все предложенные регулятором средства оказались выбраны — 1,4 трлн руб. Объем аукциона репо впервые с начала 2021 года превысил 1 трлн руб. и установил абсолютный рекорд за всю историю проведения таких размещений на месяц. Эксперты отмечают, что, в отличие от ситуации двухлетней давности, когда такие аукционы только появились и одним из основных факторов спроса были заимствования Минфина, сегодня большую роль играет нестабильность ресурсной базы банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Банк России 7 ноября провел аукцион месячного репо (сделка по продаже ценных бумаг с обязательством обратного выкупа). При этом ЦБ увеличил лимит с привычных 100 млрд до 1,5 трлн руб. под 7,6%. И почти весь предложенный объем был выбран — банки забрали 1,39 трлн руб. под минимальную предложенную ставку 7,6%. Последний раз похожие объемы на аукционе месячного репо наблюдались в январе прошлого года, тогда ЦБ разместил 1,1 трлн руб.

Аукционы месячного репо ЦБ ввел в мае 2020 года, но до октября того же года они не пользовались популярностью — ни один не состоялся. В октябре 2020 года ЦБ впервые разместил на таком аукционе 600 млрд руб., а в ноябре — 1,2 трлн руб.

Как пояснили “Ъ” в Банке России, увеличение лимита направлено на сглаживание временных дисбалансов в срочности активов и пассивов кредитных организаций (КО) в условиях снижения структурного профицита ликвидности и сокращения срочности обязательств. «Одним из факторов является сезонная неравномерность исполнения бюджетных расходов в конце года по отношению к темпам заимствований Минфина»,— уточнили в ЦБ.— Мы полагаем, что спрос на эти операции вновь сократится, как только ликвидность вернется из бюджета в банковский сектор по мере исполнения расходов, как это произошло в начале 2021 года».

В конце 2020 года и начале 2021 года большой спрос на аукционах месячного репо был вызван во многом массированными заимствованиями Минфина, в которых участвовали российские банки. Сейчас министерство также размещает большие объемы ОФЗ, но они далеки от рекордных. Так, на прошлой неделе министерство разместило ОФЗ на 167 млрд руб., а неделей ранее — еще на 177,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 ноября). Аналитики ожидают, что до конца года Минфин займет еще 400–600 млрд руб.

Как отмечают в Банке России, заимствования Минфина, в отличие от ситуации двухлетней давности, выступают лишь одним из факторов повышенного спроса на средства. По мнению одного из банковских аналитиков, гораздо большую роль в увеличении лимита по месячному аукциону играет необходимость снизить обороты по недельным аукционам и тем самым уменьшить риски банков. «Месячные репо — это длинные ресурсы с меньшим давлением на ликвидность»,— добавили в ЦБ.

В целом на начало дня 7 ноября, по данным ЦБ, банковский сектор продолжал пребывать в состоянии профицита ликвидности — более 1 трлн руб. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов предполагает, что, вероятно, банки воспользовались предложением месячного рефинансирования со стороны Банка России в большом объеме с учетом двух факторов. Первым, по его мнению, являются повышенная волатильность клиентских средств в последнее время и их высокая чувствительность к информационному фону.

1,39 триллиона рублей разместил ЦБ в рамках аукциона месячного репо под минимальную предложенную ставку в 7,6% 7 ноября 2022 года

«Формальный избыток ликвидности зачастую и обеспечен невозможностью размещения средств в среднесрочные доходные активы из-за нестабильности и сниженной прогнозируемости фондирования, особенно для небольших и средних банков»,— говорит господин Беликов. Вторым фактором он считает желание банков зафиксировать стоимость некоторой части ресурсной базы хотя бы на месяц при наличии выраженных проинфляционных признаков, которые могут обусловить повышение ключевой ставки.

Главный аналитик консалтинговой компании «РегБлок» Анна Авакимян отмечает, что расширение предложения ликвидности связано с купированием рисков в ситуации, когда на рынке невысокие процентные ставки, но многократно растет стоимость риска по кредитам. «В результате население и корпорации отдают предпочтение ликвидности и не склонны к расширению депозитной базы, а у банков возникает необходимость в дополнительном рефинансировании»,— говорит она. В этой ситуации, по ее словам, для кредитных организаций приоритетной задачей становится сохранение пусть узкой, но положительной маржи.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова