Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

16-й тур

«Химки»—«Оренбург» 2:0

Руденко, 51; Магомедов, 66.

«Сочи»—«Спартак» 1:1

Заика, 44 — Промес, 7.

«Зенит»—«Ахмат» 1:2

Мостовой, 65 — Харин, 1; Конате, 8.

«Факел»—«Краснодар 3:3

Акбашев, 11; Квеквескири, 73, 84 — Кордоба, 28; Баньяц, 42 (пен.); Ионов, 62. Незабитый пенальти: Рамирес («Краснодар»), 67.

ЦСКА—«Пари Нижний Новгород» 0:1

Александров, 66.

«Урал»—«Локомотив» 2:2

Газинский, 67; Филипенко, 90 — Антон Миранчук, 16; Тикнизян, 90+6.

«Торпедо»—«Крылья Советов» 0:2

Костанца, 34; Пиняев, 47.

«Ростов»—«Динамо» 2:1

Щетинин, 26; Глебов, 83 — Тюкавин, 87.

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Зенит»123145:739
2. «Спартак»103338:1733
3. «Ростов»95229:2232
4. ЦСКА85329:1629
5. «Ахмат»82625:2426
6. «Динамо»75431:2026
7. «Краснодар»74530:2425
8. «Оренбург»71828:3622
9. «Сочи»64625:3222
10. «Крылья Советов»55619:2220
11. «Урал»53819:2818
12. «Нижний Новгород»44819:2716
13. «Факел»110521:3113
14. «Локомотив»34919:3213
15. «Химки»331016:3412
16. «Торпедо»13127:286

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...