«Химки»—«Оренбург» 2:0
Руденко, 51; Магомедов, 66.
«Сочи»—«Спартак» 1:1
Заика, 44 — Промес, 7.
«Зенит»—«Ахмат» 1:2
Мостовой, 65 — Харин, 1; Конате, 8.
«Факел»—«Краснодар 3:3
Акбашев, 11; Квеквескири, 73, 84 — Кордоба, 28; Баньяц, 42 (пен.); Ионов, 62. Незабитый пенальти: Рамирес («Краснодар»), 67.
ЦСКА—«Пари Нижний Новгород» 0:1
Александров, 66.
«Урал»—«Локомотив» 2:2
Газинский, 67; Филипенко, 90 — Антон Миранчук, 16; Тикнизян, 90+6.
«Торпедо»—«Крылья Советов» 0:2
Костанца, 34; Пиняев, 47.
«Ростов»—«Динамо» 2:1
Щетинин, 26; Глебов, 83 — Тюкавин, 87.
Турнирная таблица