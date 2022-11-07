В Н П М О 1. «Зенит» 12 3 1 45:7 39 2. «Спартак» 10 3 3 38:17 33 3. «Ростов» 9 5 2 29:22 32 4. ЦСКА 8 5 3 29:16 29 5. «Ахмат» 8 2 6 25:24 26 6. «Динамо» 7 5 4 31:20 26 7. «Краснодар» 7 4 5 30:24 25 8. «Оренбург» 7 1 8 28:36 22 9. «Сочи» 6 4 6 25:32 22 10. «Крылья Советов» 5 5 6 19:22 20 11. «Урал» 5 3 8 19:28 18 12. «Нижний Новгород» 4 4 8 19:27 16 13. «Факел» 1 10 5 21:31 13 14. «Локомотив» 3 4 9 19:32 13 15. «Химки» 3 3 10 16:34 12 16. «Торпедо» 1 3 12 7:28 6