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Коммерсантъ FM
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Средняя домашняя посещаемость клубов РПЛ по итогам первого круга

МестоКлуб2019/202022/23Динамика (%)
1«Зенит»48 79833 953–30,4
2«Краснодар»29 50324 336–17,5
3«Факел»16 991
4«Динамо»13 96516 535+15,5
5«Спартак»30 40812 584–58,6
6ЦСКА19 85512 157–38,8
7«Пари Нижний Новгород»8 372—*
8«Локомотив»15 7328 295–47,3
9«Ахмат»14 2308 126–42,3
10«Ростов»29 5126 628–77,5*
11«Крылья Советов»20 5095 931–71,1*
12«Оренбург»47305 185+8,8
13«Урал»16 5294 343–73,7*
14«Торпедо»3 894
15«Сочи»13 5483 217–76,3*
16«Химки»2 424

*Команды, которые дома играют на стадионах с введенной системой Fan ID.

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