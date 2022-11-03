Газета «Коммерсантъ» 03.11.2022, 01:16 Средняя домашняя посещаемость клубов РПЛ по итогам первого круга МестоКлуб2019/202022/23Динамика (%)1«Зенит»48 79833 953–30,42«Краснодар»29 50324 336–17,53«Факел»—16 991—4«Динамо»13 96516 535+15,55«Спартак»30 40812 584–58,66ЦСКА19 85512 157–38,87«Пари Нижний Новгород»—8 372—*8«Локомотив»15 7328 295–47,39«Ахмат»14 2308 126–42,310«Ростов»29 5126 628–77,5*11«Крылья Советов»20 5095 931–71,1*12«Оренбург»47305 185+8,813«Урал»16 5294 343–73,7*14«Торпедо»—3 894—15«Сочи»13 5483 217–76,3*16«Химки»—2 424— *Команды, которые дома играют на стадионах с введенной системой Fan ID.