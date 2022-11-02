АО «Авиакомпания "Аврора"»

Авиакомпания «Аврора» была создана 25 сентября 2013 года путем слияния перевозчиков «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа», входящих в группу «Аэрофлот». В 2021 году «Аэрофлот» продал свою долю в 51% Сахалинской области, которая теперь владеет 100% акций авиакомпании. В 2021 году на базе «Авроры» была создана единая дальневосточная авиакомпания, в чью структуру вошли «Хабаровские авиалинии», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «Чукотавиа». «Аврора» базируется в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, выполняет регулярные рейсы между регионами Дальнего Востока и внутрирегиональные перевозки. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов: Airbus A319, Bombardier DHC 8-Q200-400, Viking DHC 6-400 Twin Otter. В 2021 году «Аврора» перевезла 1,1 млн пассажиров. По итогам 2021 года выручка составила 17,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб.