Нефть не спешат хоронить

Спрос на энергию в мире продолжит расти высокими темпами, при этом нефтяная отрасль сталкивается с рисками недостаточного объема инвестиций, говорится в опубликованном в понедельник ежегодном обзоре ОПЕК по рынку нефти до 2045 года. Авторы доклада рассчитывают, что Китай, Индия и другие развивающиеся страны будут подпитывать спрос вплоть до 2035 года, после чего потребление энергоресурса выйдет на «плато». Российская добыча, как ожидается, сократится за этот период на 3,8%.

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Предложение энергии в мире должно увеличиваться на 2,7 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента вплоть до 2045 года, чтобы обеспечить растущий спрос на энергию, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе ОПЕК. Мощности по добыче нефти при этом должны прирастать на 5 млн б/с в год только для того, чтобы предложение сохранялось на уровне 100 млн б/с. Такой рост, однако, требует «огромных инвестиций», замечают в организации, оценивая совокупный объем вложений в $12,1 трлн до 2045 года.

Составители доклада акцентируют внимание на том, что «постоянное недоинвестирование отрасли, в том числе на фоне падения цен, пандемии и политики отказа от ископаемого топлива, вызывает значительное беспокойство».

Также в ОПЕК отмечают, что в условиях неопределенности, кроме сокращения выбросов, вновь растет значение безопасности и доступности поставок.

Прогноз предусматривает рост населения планеты до 9,5 млрд человек к 2045 году (с нынешних 7,9 млрд) и увеличение мирового ВВП на 3% в год, что приведет к удвоению размера глобальной экономики до $270 трлн (расчет по паритету покупательской способности на 2017 год). На Китай и Индию к этому моменту будет приходиться 37% глобального ВВП, доля развитых стран составит 34%. Прогноз, однако, достаточно консервативно оценивает перспективы внедрения электрокаров (их доля к 2045 году должна составить 22%) — в ОПЕК ждут, что двигатели внутреннего сгорания на прогнозном горизонте останутся «доминирующей технологией» как для личного и коммерческого автотранспорта, так и в авиации. На морском транспорте и в электрогенерации будет возрастать доля газа как источника энергии, а возобновляемые источники энергии будут в первую очередь способствовать замещению угля, говорится в докладе.

Суммарный спрос на энергию, как ожидается, вырастет с 286 млн б/с в нефтяном эквиваленте до 351 млн б/с (на 23%), его обеспечат исключительно развивающиеся страны, при этом на одну Индию придется 28% нового потребления.

Из 69 млн б/с ожидаемого прироста спроса 31 млн б/с будет удовлетворяться за счет ветряной и солнечной генерации (доля возобновляемых источников увеличится с 2,6% до 10,9%), 19 млн б/с — за счет природного газа (доля вырастет с 23,2% до 24,2%), на нефть же спрос вырастет на 12 млн б/с (ее доля в энергобалансе сократится с 30,9% до 28,7%), а на уголь — сократится на 16,5 млн б/с (его доля упадет с 26,1% до 16,6%). Суммарная доля нефти и газа, как ожидают в ОПЕК, и к 2045 году будет все еще превышать 50% мировой генерации.

Описывая траекторию спроса, в ОПЕК предполагают его рост к 2027 году до 107 млн б/с — это на 10 млн б/с больше, чем в 2021 году. После 2024 года в странах ОЭСР потребление энергоресурса будет сокращаться, после 2035 года будет исчерпан и рост со стороны развивающихся стран, в итоге спрос не нефть выйдет на плато на уровне 109,8 млн б/с. По отраслям наибольший рост спроса ожидается в авиации — плюс 4,1 млн б/с, нефтехимия добавит еще 3,7 млн б/с к общему показателю.

Предложение нефти вне ОПЕК к 2027 году увеличится до 71,4 млн б/с (с текущих 63,6 млн б/с), при этом на США придется 3,9 млн б/с этого прироста, увеличение добычи также ожидается в Бразилии, Гайане, Канаде и Норвегии, а в России же вследствие конфликта на Украине добыча сократится на 0,7 млн б/с. В начале 2030-х добыча в США, напротив, начнет сокращаться, суммарное предложение стран, не входящих в ОПЕК, снизится до 67,5 млн б/с. Российская добыча по прогнозу организации к этому моменту сократится до 10,4 млн б/с (минус 0,4 млн б/с по сравнению с уровнем 2021 года). Доля ОПЕК же за этот период может вырасти с 33% до 39%.

Татьяна Едовина