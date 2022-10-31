«Оренбург»—«Факел» 4:1

Марин, 42, 44; Флорентин, 57; Мансилья, 83 (пен.) — Максимов, 87.

«Динамо»—«Химки» 6:1

Нгамале, 11; Макаров, 29; Смолов, 45+4; Тюкавин, 77; Гладышев, 87, 89 — Садыгов, 90+3 (пен.).

«Ахмат»—«Ростов» 1:2

Конате, 14 — Комличенко, 75; Сильянов, 86.

«Локомотив»—ЦСКА 0:1

Медина, 22. Удаление: Ушаков (ЦСКА), 90+6 (2 ж. к.)

«Крылья Советов»—«Пари Нижний Новгород» 2:1

Гоцук, 90+2 (автогол); Бейл, 90+9 (пен.) — Сулейманов, 32 (пен.). Удаления: Пенчиков, 79 (2 ж. к.) — Гоцук, 90+8 (2 ж. к.).

«Сочи»—«Урал» 2:2

Нобоа, 28 (пен.); Сиссоко, 76 — Газинский, 31; Каштанов, 73 (пен.).

«Спартак»—«Торпедо» 1:0

Промес, 50.

«Краснодар»—«Зенит» 0:1

Кузяев, 87 (пен.).

Турнирная таблица