Футбол

Лига чемпионов. Групповой этап. Пятый тур

Группа A. «Аякс»—«Ливерпуль» 0:3 (Салах, 42; Нуньес, 49; Эллиотт, 52). «Наполи»—«Рейнджерс» 3:0 (Симеоне, 11, 16; Эстигор, 80).

Положение команд

В Н П М О

1. «Наполи» 5 0 0 20:4 15

2. «Ливерпуль» 4 0 1 15:6 12

3. «Аякс» 1 0 4 8:15 3

4. «Рейнджерс» 0 0 5 1:19 0

Группа B. «Брюгге» (Бельгия)—«Порту» (Португалия) 0:4 (Тареми, 33, 70; Эванилсон, 57; Эустакиу, 60). «Атлетико» (Испания)—«Байер» (Германия) 2:2 (Карраско, 22; Де Пауль, 50 — Диаби, 9; Хадсон-Одои, 29).

В Н П М О

1. «Брюгге» 3 1 1 7:4 10

2. «Порту» 3 0 2 10:6 9

3. «Атлетико» 1 2 2 4:7 5

4. «Байер» 1 1 3 4:8 4

01.11. «Байер»—«Брюгге», «Порту»—«Атлетико».

Группа C. «Интер» (Италия)—«Виктория» (Чехия, Пльзень) 4:0 (Мхитарян, 35; Джеко, 42, 46; Лукаку, 87). «Барселона» (Испания)—«Бавария» (Германия) 0:3 (Мане, 10; Шупо-Мотинг, 31; Павар, 90+5).

В Н П М О

1. «Бавария» 5 0 0 16:2 15

2. «Интер» 3 1 1 10:5 10

3. «Барселона» 1 1 3 8:10 4

4. «Виктория» 0 0 5 3:20 0

01.11: «Бавария»—«Интер», «Виктория»—«Барселона».

Группа D. «Айнтрахт» (Германия)—«Марсель» (Франция) 2:1 (Камада, 3; Коло Муани, 27 — Гендузи, 27). «Тоттенхем» (Англия)—«Спортинг» (Португалия) 1:1 (Бентанкур, 80 — Эдвардс, 22).

В Н П М О

1. «Тоттенхем» 2 2 1 6:5 8

2. «Спортинг» 2 1 2 7:7 7

3. «Айнтрахт» 2 1 2 5:7 7

4. «Марсель» 2 0 3 7:6 6

01.11: «Марсель»—«Тоттенхем», «Спортинг»—«Айнтрахт».

Выделенные команды вышли в 1/8 финала.