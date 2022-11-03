Девочка с добрым сердцем

Аня вместе с родителями, старшей сестрой и младшим братом живет в Омске. У девочки врожденный порок сердца — тетрада Фалло. Позади несколько сложнейших операций. Сейчас требуется еще одно вмешательство: врачи через сосуды заменят установленный ранее протез клапана. А для этого необходима зарубежная система Melody. Стоит операция очень дорого, государственной квотой не покрывается. У родителей Ани таких денег нет — и они обращаются за помощью к нам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего Аня перенесла уже четыре сложнейшие операции. Что только ей не делали: протезировали артерии, меняли клапаны сердца…

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Всего Аня перенесла уже четыре сложнейшие операции. Что только ей не делали: протезировали артерии, меняли клапаны сердца…

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— Мама, смотри. У этого мальчика сколиоз. Видишь, какая у него спина? Бедный… А у этого — несовершенный остеогенез. Косточки очень хрупкие. Ой, а у этой девочки острый ми… ми-ело… ми-е-ло-бластный лейкоз, ей нужна пересадка костного мозга. Мама, а что такое костный мозг? Он в костях или в голове?

В семье Нетребчук не принято друг от друга что-то скрывать, и Аня прекрасно знает о своем заболевании. Знает, насколько оно опасно. И в курсе, что ее родители обратились за помощью в Русфонд, потому что операция стоит немыслимых денег, а где их взять? И вот Аня открыла сайт Русфонда и внимательно читает истории других больных детей, разглядывает фотографии. И сочувствует каждому из них:

— Мама, так всем этим детям помогли! Как здорово!

Родители Ани, Петр и Елена, оба из сибирского Омска. Познакомились случайно. Елена тогда работала в продуктовом ларьке, а Петр зашел туда что-то купить. Увидев Елену, даже забыл, за чем пришел. «Любовь с первого взгляда»,— смеются они. Это было двадцать лет назад. Спустя три года родилась Настя. Потом Аня, а следом за ней — Ваня. Настя и Ваня здоровы.

А вот Аня родилась с тяжелым пороком сердца — тетрадой Фалло, хотя во время беременности ни одно из исследований ничего плохого не показало.

О необходимости операции стало понятно сразу, но врачи сказали не торопиться и дождаться, пока Аня чуть подрастет и наберет вес. И девочка росла, исправно набирала вес, научилась ползать, а ближе к году — ходить. Словом, развивалась как все здоровые дети. Первую операцию — на открытом сердце — хирурги сделали, когда девочке был год. Всего Аня перенесла уже четыре сложнейшие операции. Что только ей не делали: протезировали артерии, меняли клапаны сердца… Каждый раз девочка очень тяжело восстанавливалась: лежала с высокой несбиваемой температурой, не могла ходить из-за слабости. Но потом потихоньку поправлялась и жила обычной детской жизнью, за исключением разве что освобождения от физкультуры.

Аня спокойная, веселая девочка. Любит рисовать и задумывается о профессии археолога. «А вдруг удастся найти динозавра?» — объясняет она свой выбор. Три года назад Аня побывала в лагере для детей-инвалидов, и те двадцать дней стали самыми счастливыми и насыщенными в ее жизни. Общение со сверстниками, детские тайны и игры, походы в кинотеатр, зоопарк, аквапарк. С тех пор ее главная мечта — побывать в этом лагере хотя бы еще раз.

Как мы уже сказали, в семье не принято ничего скрывать. И от Ани не скрывают, что сейчас не нужно рассчитывать на поездки в лагерь. Недавно выяснилось, что девочке необходима очередная операция — по замене протеза клапана. Но у Ани было уже четыре операции на открытом сердце, и проводить пятую — огромный риск.

Кардиохирурги нашли выход. Клапан можно заменить щадящим способом — эндоваскулярно, то есть через сосуды. Для этого необходима дорогая система, которая называется Melody. Идеальное со всех сторон решение: и в плане лечения, и в плане восстановления. Со всех сторон, кроме одной. Операция, в отличие от предыдущих, государством не оплачивается. Для семьи с тремя детьми, в которой работает один папа — мастером в автобусном парке,— эта сумма из разряда фантастических.

Анино сердце немало вытерпело, но сохранило удивительную чуткость и доброту. Особенно это чувствуется, когда она листает страницы сайта с больными детьми и искренне их жалеет. И радуется, когда узнает, что им помогли.

— Может, и мне помогут? — спрашивает она с надеждой.

Для спасения Ани Нетребчук не хватает 813 343 руб. Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Ани тетрада Фалло. С 2012 года ребенок перенес множество операций — пластику дефекта межжелудочковой перегородки, протезирование аортального клапана, дважды протезировали трикуспидальный клапан, трижды — легочную артерию. Сейчас вновь отмечается нарушение функции протеза трикуспидального клапана, признаки недостаточности правого желудочка. Риск еще одной открытой операции очень высок, поэтому девочке требуется эндоваскулярная имплантация клапана системой Melody. Это позволит нормализовать гемодинамику, избежать тяжелого послеоперационного периода, состояние Ани улучшится». Стоимость операции 4 303 568 руб. Сотрудники компании «Диасофт» внесли 491 200 руб. 486 025 руб. собрано в рамках акции «Дети вместо цветов». Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 1 млн руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 1,5 млн руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 13 тыс. руб. Не хватает 813 343 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Нетребчук, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ани — Елены Александровны Нетребчук. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Артем Костюковский, Омская область