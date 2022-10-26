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Динамика выпуска отдельных промышленных отраслей в РФ в сентябре 2022 г., %

К сентябрю 2021 г. К августу 2022 г.
Добыча полезных ископаемых:
металлических руд -6,5 -4,3
нефти и природного газа -2,2 -1,9
услуги в области добычи 5,4 6,3
Выпуск в обрабатывающих отраслях:
автотранспортных средств -51,8 7
текстильных изделий -12,6 3,3
мебели -6,2 6,1
готовых металлических изделий -5,4 9,4
химических веществ и продуктов -4,9 -2
электрооборудования -4,5 9,1
продукции металлургии -2,4 -2,8
пищевых продуктов 1,8 4,5
компьютеров, электроники и оптики 3 29,7
одежды 5,6 1,8
лекарственных средств 11,9 4,2

Источник: Росстат.



  • Газета «Коммерсантъ» №200 от 27.10.2022, стр. 2

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