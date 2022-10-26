Динамика выпуска отдельных промышленных отраслей в РФ в сентябре 2022 г., %

К сентябрю 2021 г. К августу 2022 г. Добыча полезных ископаемых: металлических руд -6,5 -4,3 нефти и природного газа -2,2 -1,9 услуги в области добычи 5,4 6,3 Выпуск в обрабатывающих отраслях: автотранспортных средств -51,8 7 текстильных изделий -12,6 3,3 мебели -6,2 6,1 готовых металлических изделий -5,4 9,4 химических веществ и продуктов -4,9 -2 электрооборудования -4,5 9,1 продукции металлургии -2,4 -2,8 пищевых продуктов 1,8 4,5 компьютеров, электроники и оптики 3 29,7 одежды 5,6 1,8 лекарственных средств 11,9 4,2