Динамика выпуска отдельных промышленных отраслей в РФ в сентябре 2022 г., %

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|К сентябрю 2021 г.
|К августу 2022 г.
|Добыча полезных ископаемых:
|металлических руд
|-6,5
|-4,3
|нефти и природного газа
|-2,2
|-1,9
|услуги в области добычи
|5,4
|6,3
|Выпуск в обрабатывающих отраслях:
|автотранспортных средств
|-51,8
|7
|текстильных изделий
|-12,6
|3,3
|мебели
|-6,2
|6,1
|готовых металлических изделий
|-5,4
|9,4
|химических веществ и продуктов
|-4,9
|-2
|электрооборудования
|-4,5
|9,1
|продукции металлургии
|-2,4
|-2,8
|пищевых продуктов
|1,8
|4,5
|компьютеров, электроники и оптики
|3
|29,7
|одежды
|5,6
|1,8
|лекарственных средств
|11,9
|4,2