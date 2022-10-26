Групповой этап. Пятый тур

Группа B. «Брюгге» (Бельгия)—«Порту» (Португалия) 0:4 (Тареми, 33, 70; Эванилсон, 57; Эустакиу, 60).
Положение команд
Матч «Атлетико» (Испания)—«Байер» (Германия) завершился после подписания номера в печать.
01.11. «Байер»—«Брюгге», «Порту»—«Атлетико».
Группа C. «Интер» (Италия)—«Виктория» (Чехия, Пльзень) 4:0 (Мхитарян, 35; Джеко, 42, 46; Лукаку, 87).
Матч «Барселона»—«Бавария» завершился после подписания номера в печать.
01.11: «Бавария»—«Интер», «Виктория»—«Барселона».
Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Челси» (Англия) 1:2 (Адаму, 49 — Ковачич, 23; Хаверц, 64). «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия) 0:4 (Габбиа, 39; Леан, 49; Жиру, 59 (пен.); Любичич, 69 (автогол)).
02.11: «Милан»—«Зальцбург», «Челси»—«Динамо».
Группа F. «РБ Лейпциг» (Германия)—«Реал» (Испания) 3:2 (Гвардиол, 13; Нкунку, 18; Вернер, 81 — Винисиус, 44; Родриго, 90+4 (пен.)). «Селтик» (Шотландия)—«Шахтер» (Украина) 1:1 (Якумакис, 34 — Мудрик, 58).
02.11. «Реал»—«Селтик», «Шахтер»—«Лейпциг».
Группа G. «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Манчестер Сити» (Англия) 0:0. «Севилья» (Испания)—«Копенгаген» (Дания) 3:0 (Эн-Несири, 61; Иско, 88; Монтьель, 90+2).
02.11: «Манчестер Сити»—«Севилья», «Копенгаген»—«Боруссия».
Группа H. ПСЖ (Франция)—«Маккаби» (Израиль, Хайфа) 7:2 (Месси, 19, 44; Мбаппе, 32, 64; Неймар, 35; Гольдберг, 67 (автогол); Солер, 84 — Сек, 38, 50). «Бенфика» (Португалия)—«Ювентус» (Италия) 4:3 (Антониу Силва, 17; Жуан Мариу, 28 (пен.); Рафаэл Силва, 35, 50 — Кин, 21; Милик, 77; Маккенни, 79).
02.11. «Ювентус»—ПСЖ, «Маккаби»—«Бенфика».
Выделенные команды вышли в 1/8 финала.