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Коммерсантъ FM
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Групповой этап. Пятый тур

Группа B. «Брюгге» (Бельгия)—«Порту» (Португалия) 0:4 (Тареми, 33, 70; Эванилсон, 57; Эустакиу, 60).

Положение команд

ИВНПМО
1. «Брюгге»53117:410
2. «Порту»530210:69
3. «Атлетико»41122:54
4. «Байер»41032:63

Матч «Атлетико» (Испания)—«Байер» (Германия) завершился после подписания номера в печать.

01.11. «Байер»—«Брюгге», «Порту»—«Атлетико».

Группа C. «Интер» (Италия)—«Виктория» (Чехия, Пльзень) 4:0 (Мхитарян, 35; Джеко, 42, 46; Лукаку, 87).

ИВНПМО
1. «Бавария»440013:212
2. «Интер»531110:510
3. «Барселона»41128:74
4. «Виктория»50053:200

Матч «Барселона»—«Бавария» завершился после подписания номера в печать.

01.11: «Бавария»—«Интер», «Виктория»—«Барселона».

Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Челси» (Англия) 1:2 (Адаму, 49 — Ковачич, 23; Хаверц, 64). «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия) 0:4 (Габбиа, 39; Леан, 49; Жиру, 59 (пен.); Любичич, 69 (автогол)).

ИВНПМО
1. «Челси»53118:310
2. «Милан»52128:77
3. «Зальцбург»51315:56
4. «Динамо»51133:94

02.11: «Милан»—«Зальцбург», «Челси»—«Динамо».

Группа F. «РБ Лейпциг» (Германия)—«Реал» (Испания) 3:2 (Гвардиол, 13; Нкунку, 18; Вернер, 81 — Винисиус, 44; Родриго, 90+4 (пен.)). «Селтик» (Шотландия)—«Шахтер» (Украина) 1:1 (Якумакис, 34 — Мудрик, 58).

ИВНПМО
1. «Реал»531110:510
2. «Лейпциг»53029:99
3. «Шахтер»51318:66
4. «Селтик»50233:102

02.11. «Реал»—«Селтик», «Шахтер»—«Лейпциг».

Группа G. «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Манчестер Сити» (Англия) 0:0. «Севилья» (Испания)—«Копенгаген» (Дания) 3:0 (Эн-Несири, 61; Иско, 88; Монтьель, 90+2).

ИВНПМО
1. «Манчестер Сити»532011:111
2. «Боруссия»52219:48
3. «Севилья»51225:95
4. «Копенгаген»50230:112

02.11: «Манчестер Сити»—«Севилья», «Копенгаген»—«Боруссия».

Группа H. ПСЖ (Франция)—«Маккаби» (Израиль, Хайфа) 7:2 (Месси, 19, 44; Мбаппе, 32, 64; Неймар, 35; Гольдберг, 67 (автогол); Солер, 84 — Сек, 38, 50). «Бенфика» (Португалия)—«Ювентус» (Италия) 4:3 (Антониу Силва, 17; Жуан Мариу, 28 (пен.); Рафаэл Силва, 35, 50 — Кин, 21; Милик, 77; Маккенни, 79).

ИВНПМО
1. ПСЖ532014:611
2. «Бенфика»532010:611
3. «Ювентус»51048:113
4. «Маккаби»51046:153

02.11. «Ювентус»—ПСЖ, «Маккаби»—«Бенфика».

Выделенные команды вышли в 1/8 финала.

  • Газета «Коммерсантъ» №200 от 27.10.2022, стр. 12

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