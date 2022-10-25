Групповой этап

Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Челси» (Англия) 1:2 (Адаму, 49 — Ковачич, 23; Хаверц, 64).
Матч «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия) завершился после подписания номера в печать.
02.11: «Милан»—«Зальцбург», «Челси»—«Динамо».
Группа G. «Севилья» (Испания)—«Копенгаген» (Дания) 3:0 (Эн-Несири, 62; Иско, 88; Монтьель, 90+2).
Матч «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Манчестер Сити» (Англия) завершился после подписания номера в печать.
02.11: «Манчестер Сити»—«Севилья», «Копенгаген»—«Боруссия».
«Челси» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала.