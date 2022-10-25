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Коммерсантъ FM
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Групповой этап

Группа E. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)—«Челси» (Англия) 1:2 (Адаму, 49 — Ковачич, 23; Хаверц, 64).

ИВНПМО
1. «Челси»53118:310
2. «Зальцбург»51315:56
3. «Милан»41124:74
4. «Динамо»41123:54

Матч «Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия) завершился после подписания номера в печать.

02.11: «Милан»—«Зальцбург», «Челси»—«Динамо».

Группа G. «Севилья» (Испания)—«Копенгаген» (Дания) 3:0 (Эн-Несири, 62; Иско, 88; Монтьель, 90+2).

ИВНПМО
1. «Манчестер Сити»431011:110
2. «Боруссия»42119:47
3. «Севилья»51225:95
4. «Копенгаген»50230:112

Матч «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Манчестер Сити» (Англия) завершился после подписания номера в печать.

02.11: «Манчестер Сити»—«Севилья», «Копенгаген»—«Боруссия».

«Челси» и «Манчестер Сити» вышли в 1/8 финала.

  • Газета «Коммерсантъ» №199 от 26.10.2022, стр. 12

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