Битва проигравших

Основная борьба за пост нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании развернулась между бывшим министром финансов Риши Сунаком, проигравшим два месяца назад гонку Лиз Трасс, и экс-премьером Борисом Джонсоном, отправленным летом в отставку. Третий кандидат — лидер Палаты общин Пенни Мордонт, сильно отстающая от конкурентов. Среди депутатов парламента от тори пока наибольшей поддержкой пользуется господин Сунак, зато рядовые члены Консервативной партии, похоже, больше симпатизируют господину Джонсону. Впрочем, возможно, до последних дело и не дойдет, а все решится в стенах Вестминстера. В любом случае, кто станет следующим премьером Соединенного Королевства, будет понятно не позднее 28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Henry Nicholls, Reuters Риши Сунак

Фото: Henry Nicholls, Reuters

После отставки Лиз Трасс, чей срок на посту премьера стал рекордно коротким за всю историю Великобритании, боссы Консервативной партии решили не проводить полноценные выборы нового лидера, как это было летом 2022 года, а завершить процесс поиска замены за неделю. До 14:00 (16:00 мск) 24 октября политики, намеренные побороться за резиденцию на Даунинг-стрит, должны заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов (из 357, заседающих на данный момент в Вестминстере). Затем в понедельник парламентарии от тори проведут голосование: если кандидатов будет трое, то состоятся два тура голосования. После этого, если никто из двух финалистов не снимет свою кандидатуру, решение будет отдано на откуп рядовым членам Консервативной партии, которые смогут сделать выбор через «безопасную систему онлайн-голосования» до 11:00 (13:00 мск) 28 октября. Таким образом в пятницу Великобритания совершенно точно узнает, кто станет ее новым премьером.

Без подключения к процессу всех обладателей партийного билета можно будет обойтись, если только один кандидат к 24 октября заручится поддержкой 100 и более голосов коллег.

Формально борьба разворачивается между тремя политиками, однако Пенни Мордонт, в летнем противостоянии ставшая третьей после Риши Сунака и Лиз Трасс, а сейчас первая официально выдвинувшая свою кандидатуру, скорее всего, до голосования в понедельник не доберется. К середине 23 октября в ее копилке была поддержка лишь 24 депутатов от тори.

Наибольшей популярностью, как, впрочем, и летом, среди коллег по Вестминстеру пользуется господин Сунак. К моменту, когда в воскресенье он официально объявил о выдвижении своей кандидатуры, его поддержали больше 100 депутатов-консерваторов, а после полудня он уже мог рассчитывать более чем на 130 голосов.

Основная интрига заключается в том, сможет ли получить поддержку в 100 голосов Борис Джонсон.

Официально к середине 23 октября его поддержали около 60 депутатов, однако местные СМИ со ссылкой на его союзников сообщали, что на самом деле в его распоряжении уже есть голоса 100 членов парламента от тори. Если в понедельник оба джентльмена будут оставаться в гонке, то их судьбу решат партийные массы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Джонсон Фото: Reuters / Henry Nicholls Пенни Мордонт Фото: Reuters / Henry Nicholls Следующая фотография 1 / 2 Борис Джонсон Фото: Reuters / Henry Nicholls Пенни Мордонт Фото: Reuters / Henry Nicholls

Риши Сунак был одним из ключевых министров в Кабинете Бориса Джонсона, и именно с его отставки началось падение экс-премьера, которое в итоге закончилось избранием Лиз Трасс. После этого от прежних добрых отношений двух политиков не осталось и следа. В ночь с субботы на воскресенье появилась надежда, что два консерватора смогут договориться: между ними неожиданно состоялась встреча. Однако, как сообщили СМИ, они не смогли «достичь сделки». По словам политического редактора The Times Стивена Суинфорда, господин Джонсон сказал своим сторонникам, что «он единственный кандидат, у которого есть демократический мандат». «Он сказал, что хочет сформировать правительство, которое охватит "всех и вся"»,— написал журналист в Twitter.

Между тем среди всех британских избирателей поддержка основных кандидатов примерно равная. По свежим данным исследовательской компании Redfield & Wilton Strategies, 37% считают, что в настоящий момент лучше справится с обязанностями премьер-министра Риши Сунак, 36% — Борис Джонсон. Зато среди тех, кто голосовал за консерваторов на всеобщих выборах в 2019 году, экс-главу правительства поддерживают 55%, бывшего министра финансов — 33%. Кроме того, 57% этих же сторонников тори уверены, что требование к господину Джонсону уйти летом в отставку было неправильным, а 67% считают, что он вполне способен на политическое возвращение. Любопытнее всего, что 65% электората консерваторов верят в возможности экс-премьера добиться для партии такого же впечатляющего результата на будущих выборах, как в 2019 году, хотя 7 июля 2022-го 62% совсем не верили в успех своего бывшего лидера.

Другими словами, в случае голосования среди всех членов Консервативной партии у Бориса Джонсона весьма неплохие шансы вернуться в кресло премьера спустя всего несколько месяцев отсутствия на Даунинг-стрит. Впрочем, исторический опыт говорит против такого развития событий.

Ни один из отправленных в отставку премьеров почти за 40 лет не возвращался на свой пост. Последний раз это удалось лейбористу Гарольду Вильсону в 1974 году.

А из консерваторов со времен Бонара Лоу (премьера в 1916–1921 и 1922–1923 годах) никому не удавалось возглавить партию дважды. Ранее сообщалось, что Борису Джонсону, который явно не утратил политических амбиций и рано или поздно намерен попытаться вновь стать премьером, нравится сравнивать себя с Уинстоном Черчиллем, однако величайший британец в истории в перерыве между премьерством не переставал возглавлять Консервативную партию.

Тем временем, по данным исследовательской компании YouGov, рейтинг консерваторов остается далеким от прежних величин: партию поддерживают только 19% избирателей. Популярность лейбористов находится на уровне 56%. Поэтому неудивительно, что их лидер Кир Стармер продолжает призывать правящую партию организовать всеобщие парламентские выборы и «прекратить этот хаос».

Алексей Забродин