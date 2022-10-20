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Коммерсантъ FM
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Групповой этап. Четвертый тур

Группа B. «Зенит»—«Крылья Советов» 2:1 (Сергеев, 17, 46 — Чиркович, 79).

Положение команд

И В П М О

1. «Спартак» 4 4 0 9:1 12

2. «Крылья Советов» 4 2 2 4:3 6

3. «Зенит» 4 2 2 4:6 6

4. «Факел» 4 0 4 1:8 0

Группа D. «Сочи»—«Урал» 2:3 (Юрганов, 32; Бурмистров, 84 — Газинский, 26, 39; Влут, 55).

И В П М О

1. ЦСКА 4 3 1 6:3 9

2. «Урал» 4 3 1 7:4 9

3. «Торпедо» 4 2 2 4:4 6

4. «Сочи» 4 0 4 4:10 0

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

  • Газета «Коммерсантъ» №196 от 21.10.2022, стр. 12

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