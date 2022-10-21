Дубай России ближе

Идеи исключить из зарубежных мессенджеров служебную переписку всех структур, так или иначе подчиненных государству, захлестнули инфополе с новой силой, и в этот раз — с явным фокусом на мессенджере WhatsApp. Упоминались и другие сервисы, но гораздо интереснее отметить, кого запретительные «рекомендации» обошли стороной. Например, Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мессенджер с операционным центром в Дубае и регистрацией на Виргинских островах едва ли можно назвать российским, хотя его основателя Павла Дурова в стране хорошо помнят еще со времен создания «ВКонтакте». Отношения властей РФ с Telegram нельзя назвать безоблачными. Его блокировали, разблокировали, а сейчас в официозном поле демонстративно игнорируют, несмотря на широкую популярность. Но намеки прорываются. Так, депутат Госдумы Антон Горелкин, предлагая запретить госслужащим пользоваться WhatsApp, уточнил: не важно, «российская будет альтернатива или дубайская».

Между тем у российских властей и Павла Дурова в этом вопросе интересы явно общие: предприниматель и сам ведет войну с WhatsApp. Основатель Telegram уже несколько лет открыто критикует конкурента — то за решение его создателей продать мессенджер владельцу Facebook (деятельность Meta по его ведению объявлена в России экстремистской), то из-за найденных уязвимостей, то в рамках специфических профессиональных дискуссий, например, стоит ли мессенджерам включать сквозное шифрование всех чатов.

Военные действия на Украине, резко обострившие отношения России с Западом, отношения ее с Telegram, похоже, только укрепили. За месяцы многочисленных нападок на самые разные иностранные сервисы и программы про него, кажется, не прозвучало ни одного плохого слова. Да и сам Telegram не блокирует каналы ни ведущих с российского ТВ, ни тех же депутатов. Более того, он стал одним из основных источников распространения военной информацию в ключе властей России. The Bell в июне писал, что с февраля наибольший рост в Telegram показали именно новостные и политические каналы, освещающие специальную военную операцию с позиций ее сторонников.

Сомневаюсь, что кто-нибудь из российских чиновников поддержит попытку объявить Telegram «иностранным сервисом». Многие там ведут каналы и доносят информацию до граждан, причем разделяя площадку со СМИ и каналами, склоняющимися совершенно в иную сторону. В Telegram мы можем найти и ведущих с государственного ТВ, и соратников лишенных свободы оппозиционеров, и весь спектр СМИ — от ТАСС до объявленных иноагентами «Медузы» и «Дождя». В этом смысле площадка все еще остается нейтральной. И пока, кажется, в этой истории лучше всего Павлу Дурову— и метрики растут, и WhatsApp под прицелом.