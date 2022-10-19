Техасская резня ракетками

В Мексике проходит Guadalajara Open Akron — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $2,5 млн, по итогам которого станет известна восьмерка теннисисток, попавших на WTA Finals в Форт-Уэрте (штат Техас). В этом году на финише женского сезона сложилась уникальная ситуация: на пять мест, все еще остающихся свободными в списке участниц итогового турнира, претендуют около 15 человек. В их числе три россиянки — Дарья Касаткина, имеющая хорошую возможность выступить там, Вероника Кудерметова, которой для решения этой задачи придется как следует постараться, и Людмила Самсонова, сохраняющая лишь теоретические шансы сыграть на WTA Finals.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы обеспечить себе путевку на WTA Finals вне зависимости от результатов конкуренток, Веронике Кудерметовой требуется дойти до финала турнира в Гвадалахаре

Фото: Robert Prange / Getty Images Чтобы обеспечить себе путевку на WTA Finals вне зависимости от результатов конкуренток, Веронике Кудерметовой требуется дойти до финала турнира в Гвадалахаре

Фото: Robert Prange / Getty Images

Концовка нынешнего сезона WTA отмечена высочайшим уровнем конкуренции в борьбе за право сыграть на WTA Finals — итоговом турнире, местом проведения которого в начале сентября был выбран техасский город Форт-Уэрт. На данный момент известны лишь три участницы этого состязания — первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, Онс Жабер из Туниса и американка Джессика Пегула. А вот дальше положение не очень определенное. Проходной балл в Форт-Уэрт составляет 3105 очков. Американка Коко Гауфф в этом году набрала 3082 очка, белоруска Арина Соболенко — 2970, француженка Каролин Гарсия — 2896, россиянка Дарья Касаткина — 2885, румынка Симона Халеп — 2661 очко. Однако Халеп завершила сезон досрочно, поэтому восьмой на WTA Finals пока попадает россиянка Вероника Кудерметова, имеющая 2606 баллов. При этом Кудерметовой, для того чтобы гарантировать себе путевку в Форт-Уэрт вне зависимости от результатов других теннисисток, требуется дойти в Мексике до финала, а Касаткиной, которая сегодня рано утром по московскому времени встречалась с китаянкой Чжу Линь,— до полуфинала.

Кроме перечисленной выше пятерки перед началом вчерашнего игрового дня в Гвадалахаре шансы сыграть на итоговом турнире имели еще одиннадцать спортсменок, включая россиянку Людмилу Самсонову, уже вышедшую в Мексике во второй круг. Правда, ей придется очень сложно. В Форт-Уэрт Самсонова попадет лишь в том случае, если сама возьмет на Guadalajara Open Akron титул и завоюет 900 чемпионских очков, а большинство ее конкуренток проиграют на ранних стадиях. Зато Белинда Бенчич, которая буквально на днях начала тренироваться под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова, завершившего сотрудничество с британкой Эммой Радукану, вполне может рассчитывать на место в первой восьмерке. Швейцарская олимпийская чемпионка Токио имеет на данный момент 2365 очков и при удачном для себя стечении обстоятельств может опередить Кудерметову, если выйдет в полуфинал, то есть выиграет еще три матча. А, например, перед чешкой Петрой Квитовой, которая также уже в понедельник вечером была во втором круге, стоит другая, более трудная задача-минимум — ей требуется дойти до финала.

Столь острая ситуация в первой двадцатке мирового рейтинга сложилась по вполне понятным причинам. Этот год отмечен безоговорочным доминированием Швёнтек, завоевавшей восемь крупных титулов. Полька выиграла два из трех чемпионатов «Большого шлема», на которых в нынешнем сезоне начислялись очки, и четыре из восьми состязаний категории 1000. Неудивительно, что на данный момент Швёнтек начиная с января набрала 10 335 очков, примерно столько же, сколько три ее ближайшие преследовательницы — Жабер (4555), Пегула (3417) и Гауфф. То есть на долю остальных теннисисток на самом деле остается не так уж много рейтинговых очков, тем более что и количество «очковых» турниров WTA (54) в связи с очередной отменой китайской серии в этом году невелико.

Вчера по итогам утренних матчей, проведенных в Гвадалахаре, из техасской гонки выбыла бразильянка Беатрис Аддад Майя, уступившая в двух партиях чешке Катерине Синяковой. А вот Елена Остапенко из Латвии легко обыграла американку Лорен Дэвис и по-прежнему имеет теоретические шансы пробиться в Форт-Уэрт.

Евгений Федяков