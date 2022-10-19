Техасская резня ракетками

В Мексике проходит Guadalajara Open Akron — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $2,5 млн, по итогам которого станет известна восьмерка теннисисток, попавших на WTA Finals в Форт-Уэрте (штат Техас). В этом году на финише женского сезона сложилась уникальная ситуация: на пять мест, все еще остающихся свободными в списке участниц итогового турнира, претендуют около 15 человек. В их числе три россиянки — Дарья Касаткина, имеющая хорошую возможность выступить там, Вероника Кудерметова, которой для решения этой задачи придется как следует постараться, и Людмила Самсонова, сохраняющая лишь теоретические шансы сыграть на WTA Finals.
Чтобы обеспечить себе путевку на WTA Finals вне зависимости от результатов конкуренток, Веронике Кудерметовой требуется дойти до финала турнира в Гвадалахаре
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Концовка нынешнего сезона WTA отмечена высочайшим уровнем конкуренции в борьбе за право сыграть на WTA Finals — итоговом турнире, местом проведения которого в начале сентября был выбран техасский город Форт-Уэрт. На данный момент известны лишь три участницы этого состязания — первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, Онс Жабер из Туниса и американка Джессика Пегула. А вот дальше положение не очень определенное. Проходной балл в Форт-Уэрт составляет 3105 очков. Американка Коко Гауфф в этом году набрала 3082 очка, белоруска Арина Соболенко — 2970, француженка Каролин Гарсия — 2896, россиянка Дарья Касаткина — 2885, румынка Симона Халеп — 2661 очко. Однако Халеп завершила сезон досрочно, поэтому восьмой на WTA Finals пока попадает россиянка Вероника Кудерметова, имеющая 2606 баллов. При этом Кудерметовой, для того чтобы гарантировать себе путевку в Форт-Уэрт вне зависимости от результатов других теннисисток, требуется дойти в Мексике до финала, а Касаткиной, которая сегодня рано утром по московскому времени встречалась с китаянкой Чжу Линь,— до полуфинала.
Кроме перечисленной выше пятерки перед началом вчерашнего игрового дня в Гвадалахаре шансы сыграть на итоговом турнире имели еще одиннадцать спортсменок, включая россиянку Людмилу Самсонову, уже вышедшую в Мексике во второй круг. Правда, ей придется очень сложно. В Форт-Уэрт Самсонова попадет лишь в том случае, если сама возьмет на Guadalajara Open Akron титул и завоюет 900 чемпионских очков, а большинство ее конкуренток проиграют на ранних стадиях. Зато Белинда Бенчич, которая буквально на днях начала тренироваться под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова, завершившего сотрудничество с британкой Эммой Радукану, вполне может рассчитывать на место в первой восьмерке. Швейцарская олимпийская чемпионка Токио имеет на данный момент 2365 очков и при удачном для себя стечении обстоятельств может опередить Кудерметову, если выйдет в полуфинал, то есть выиграет еще три матча. А, например, перед чешкой Петрой Квитовой, которая также уже в понедельник вечером была во втором круге, стоит другая, более трудная задача-минимум — ей требуется дойти до финала.
Столь острая ситуация в первой двадцатке мирового рейтинга сложилась по вполне понятным причинам. Этот год отмечен безоговорочным доминированием Швёнтек, завоевавшей восемь крупных титулов. Полька выиграла два из трех чемпионатов «Большого шлема», на которых в нынешнем сезоне начислялись очки, и четыре из восьми состязаний категории 1000. Неудивительно, что на данный момент Швёнтек начиная с января набрала 10 335 очков, примерно столько же, сколько три ее ближайшие преследовательницы — Жабер (4555), Пегула (3417) и Гауфф. То есть на долю остальных теннисисток на самом деле остается не так уж много рейтинговых очков, тем более что и количество «очковых» турниров WTA (54) в связи с очередной отменой китайской серии в этом году невелико.
Вчера по итогам утренних матчей, проведенных в Гвадалахаре, из техасской гонки выбыла бразильянка Беатрис Аддад Майя, уступившая в двух партиях чешке Катерине Синяковой. А вот Елена Остапенко из Латвии легко обыграла американку Лорен Дэвис и по-прежнему имеет теоретические шансы пробиться в Форт-Уэрт.