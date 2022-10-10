Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии
10-й тур. «Арсенал»—«Ливерпуль» 3:2 (Мартинелли, 1; Сака, 45+5, 76 (пен.) — Нуньес, 34; Фирмину, 53). «Эвертон»—«Манчестер Юнайтед» 1:2 (Айуоби, 5 — Антони, 15; Роналду, 44). «Челси»—«Вулверхэмптон» 3:0 (Хаверц, 45+3; Пулишич, 54; Броя, 89). «Манчестер Сити»—«Саутгемптон» 4:0 (Канселу, 20; Фоден, 32; Марез, 49; Холанн, 65). «Брайтон»—«Тоттенхем» 0:1 (Кейн, 22). Положение команд. 1. «Арсенал» — 24 очка. 2. «Манчестер Сити» — 23. 3. «Тоттенхем» — 20. 4. «Челси» — 16 (после 8 матчей). 5. «Манчестер Юнайтед» — 15 (8). 6. «Ньюкасл» — 14.
Чемпионат Испании
8-й тур. «Атлетико»—«Жирона» 2:1 (Корреа, 5, 48 — Рикельме, 66). «Севилья»—«Атлетик» 1:1 (Торрес, 4 — Весга, 73). «Хетафе»—«Реал» 0:1 (Милитао, 3). «Барселона»—«Сельта» 1:0 (Педри, 17). Положение команд. 1. «Барселона» — 22. 2. «Реал» — 22. 3. «Атлетик» — 17. 4. «Атлетико» — 16. 5. «Реал Сосьедад» — 16. 6. «Бетис» — 16.
Чемпионат Италии
9-й тур. «Милан»—«Ювентус» 2:0 (Томори, 45+1; Браим Диас, 54). «Кремонезе»—«Наполи» 1:4 (Дессерс, 47 — Политано, 26 (пен.); Джованни Симеоне, 76; Лосано, 90+3; Оливера, 90+5). «Удинезе»—«Аталанта» 2:2 (Деулофеу, 67; Перес, 78 — Лукман, 36; Мурьель, 56 (пен.)). «Рома»—«Лечче» 2:1 (Смоллинг, 6; Дибала, 48 (пен.) — Стрефезза, 39). Положение команд. 1. «Наполи» — 23 очка. 2. «Аталанта» — 21. 3. «Милан» — 20. 4. «Удинезе» — 20. 5. «Рома» — 19. 6. «Лацио» — 17. 7. «Интер» —15. 8. «Ювентус» — 13.
Чемпионат Германии
9-й тур. «Боруссия» (Дортмунд)—«Бавария» 2:2 (Мукоко, 74; Модест, 90+5 — Горецка, 33; Зане, 53). «Штутгарт»—«Унион» 0:1 (Екель, 76). «Герта»—«Фрайбург» 2:2 (Лукебакио, 34 (пен.); Сердар, 61 — Киере, 22; Шаде, 78). Положение команд. 1. «Унион» — 20 очков. 2. «Фрайбург» — 18. 3. «Бавария» —16. 4. «Боруссия» (Д) — 16. 5. «Вердер» — 15. 6. «Боруссия» (М) — 15.
Чемпионат Франции
10-й тур. «Реймс»—ПСЖ 0:0. «Брест»—«Лорьян» 1:2 (дель Кастильо, 17 — Моффи, 24, 53). «Монпелье»—«Монако» 0:2 (Эмболо, 45+1; Боадю, 80). «Лилль»—«Ланс» 1:0 (Дэвид, 44 (пен.)). «Марсель»—«Аяччо» 1:2 (Пайет, 15 (пен.) — Муссити Око, 25; Балерди, 47 (автогол)). Положение команд. 1. ПСЖ — 26 очков. 2. «Лорьян» — 25. 3. «Марсель» — 23. 4. «Ланс» — 21. 5. «Монако» — 20.