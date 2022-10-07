Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Бразилия — 1841,30 очка. 2 (2). Бельгия — 1816,71. 3 (3). Аргентина — 1773,88. 4 (4). Франция — 1759,78. 5 (5). Англия — 1728,47. 6 (7). Италия — 1726,14. 7 (6). Испания — 1715,22. 8 (8). Нидерланды — 1694,51. 9 (9). Португалия — 1676,56. 10 (10). Дания — 1666,57. 11 (11). Германия — 1650,21. 12 (15). Хорватия — 1645,64. 13 (12). Мексика — 1644,89. 14 (13). Уругвай — 1638,71. 15 (16). Швейцария — 1635,92. 16 (14). США — 1627,48. 17 (17). Колумбия — 1611,04. 18 (18). Сенегал — 1584, 38. 19 (19). Уэльс — 1569,82. 20 (22). Иран — 1564,61… 33 (35). Россия — 1496,11.
Теннис
Турнир ATP категории 500 в Астане. Призовой фонд $2 млн
Второй круг. Хуберт Хуркач (Польша, 7)—Александр Бублик (Казахстан) 6:4, 6:4. Карен Хачанов (Россия)—Марин Чилич (Хорватия, 9) 2:6, 6:3, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 4)—Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) 6:3, 6:1. Даниил Медведев (Россия, 2)—Эмиль Руусувуори (Финляндия) 6:3, 6:2.
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Адриан Маннарино (Франция)—Андрей Рублев (Россия, 5), Стефанос Циципас (Греция, 3)—Хуркач, Хачанов—Джокович, Роберто Баутиста Агут (Испания)—Медведев.