Европейские станки остались лидерами в предпочтениях, но не в планах

Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал результаты оценки планов российских промышленников (что будут приобретать) и их предпочтений (что хотели бы купить) по части обновления оборудования. За пошедший год намерения производителей заметно изменились. Если в сентябре 2021 года станки и машины производства стран Западной Европы планировали приобрести 55% респондентов (первое место), то в 2022 году — лишь 11% (третье).

Продукция из Китая, Индии и других азиатских стран за год поднялась с третьего на второе место в планируемых закупках — число респондентов, намеренных ее приобрести, выросло с 42% до 59%. «Производители машин и оборудования из азиатского региона стали основными бенефициарами санкционной политики наших западных спарринг-партнеров. За год они смогли нарастить свою долю в инвестпланах промышленности на 17 процентных пунктов (п. п.). Такого успеха наши опросы еще не регистрировали»,— отмечают в ИЭП. Интерес к российским станкам и оборудованию вырос меньше — за год на 9 п. п., с 53% до 62%. Отметим, что в августе 2022 года ЦМАКП фиксировал восстановительный рост выпуска машин и оборудования — не слишком, впрочем, мощный с учетом произошедшего спада. Темпы прироста оцениваются в 3,6%, при этом августовский объем выпуска ниже февральского уровня на 9,3%.

Предпочтения промышленников, согласно опросу ИЭП, оказались более стойкими, чем планы (см. график). Здесь первое место осталось за западноевропейским оборудованием, уровень предпочтений снизился лишь до 62% с 65% год назад. Отечественная продукция потеряла два пункта и осталась на втором месте «с хорошей перспективой его сохранения», отмечают в ИЭП. Третье место — за производителями из США и Японии, по словам заведующего лабораторией конъюнктурных опросов института Сергея Цухло, они понесли «самые существенные репутационные потери, желанность их продукции снизилась с 39% до 32%» (что, видимо, связано с отсутствием доступа к их продукции из-за санкций). Заводы же Китая и Индии Сергей Цухло относит к «основным репутационным бенефициарам». Потенциальная заинтересованность в их продукции выросла за год на 10 п. п.— с 14% до 24%. «Сейчас почти четверть российской промышленности согласна закупать их машины и оборудование»,— заключают в ИЭП.

Артем Чугунов