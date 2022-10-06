Рынок редкозаемных металлов

ГМК «Норильский никель» оживила российский долговой рынок, находящийся последние две недели в стагнации, собрав книгу на 25 млрд руб. При этом доходность бумаг к трехлетней оферте составила почти 10% годовых. Основными покупателями стали институциональные инвесторы, считают участники рынка. Эти инвесторы на фоне роста волатильности на рынке с интересом смотрят на выпуски качественных эмитентов, хотя требуют за свое участие заметную премию ко вторичному рынку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В четверг, 6 октября, ГМК «Норильский никель» закрыла книгу заявок по размещению пятилетних облигаций на сумму 25 млрд руб. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ, БК «Регион», Росбанк и Россельхозбанк. Ставка первого купона была установлена в размере 9,75% годовых, на 10 базисных пунктов (б. п.) ниже первоначального ориентира. Доходность к оферте через три года составила 9,99% годовых.

Размещение «Норникеля» стало крупнейшим рыночным размещением за месяц. В начале сентября ДОМ.РФ разместил трехлетние бумаги объемом 30 млрд руб. с доходностью 8,85% годовых. Среди эмитентов реального сектора крупнейшим рыночным размещением сентября стал выпуск четырехлетних бумаг «РусГидро», спрос на которые составил 106 млрд руб., что позволило компании увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 20 млрд руб. и снизить ставку с 9,15% до 8,5% годовых.

В последние две недели сентября активность эмитентов на российском долговом рынке была низкой из-за сильно возросшей волатильности на фоне роста геополитических рисков и ужесточения риторики Банка России (см. “Ъ” от 4 октября). Доходность среднесрочных ОФЗ выросла до 8,9–10,4% годовых.

Минфин три недели подряд отказывался от проведения аукционов по размещению гособлигаций.

«Ряд корпоративных эмитентов, которые явно намеревались в конце сентября выйти на первичный рынок с размещениями (по оценке “Ъ”, на сумму около 40 млрд руб.— “Ъ”), приостановили свои планы до нормализации ситуации или как минимум до появления некой определенности в экономике и политике»,— отмечает управляющий активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Павел Капустюк.

С начала октября доходности ОФЗ снизились на 20–50 б. п., до 8,7–10,1% годовых, но остаются вблизи максимумов с мая этого года. В текущих условиях компания была вынуждена дать премию к рынку. «Дифференциал к соответствующему значению кривой бескупонной доходности составил около 105 б. п., что для представителя эмитента верхнего эшелона заимствования выше среднеисторического спрэда, и потенциал его сужения значителен»,— отмечает господин Капустюк.

Интерес к выпуску проявляли, как считают участники рынка, в основном институциональные инвесторы, так как физические лица предпочитают более доходные бумаги из второго и третьего эшелона.

«Интерес у институционалов к этому выпуску может быть связан с тем, что у ГМК не так много выпусков в обращении, а кроме того, в последние несколько месяцев было не так много выпусков из первого эшелона с рейтингом ААА»,— считает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. «Пока Минфин выдерживает паузу с новыми размещениями, инвесторам необходимо куда-то реинвестировать поступающие купонные выплаты»,— отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Хотя интерес к размещениям качественных эмитентов сохраняется, активного их выхода на рынок портфельные управляющие не ждут. По мнению Руслана Мустаева, эмитенты будут ждать подходящего окна по доходности. При этом улучшение рыночных условий возможно только по мере улучшения новостного фона и снижения неопределенности на российском рынке. «Как минимум следует ожидать возвращения тех, кто анонсировал планы по заимствованиям незадолго до последних событий,— "Черкизово", "Новотранса", "Селектела", а также чьи облигационные программы были зарегистрированы за последние один-два месяца»,— отмечает Павел Капустюк.

Виталий Гайдаев