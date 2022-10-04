Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740 очков. 2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810. 3 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5065. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4810. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3820. 8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445. 9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3345. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3175. 11 (12). Тейлор Фриц (США) — 3055. 12 (10). Янник Синнер (Италия) — 3040. 13 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2950. 14 (16). Марин Чилич (Хорватия) — 2495. 15 (14). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2360. 16 (15). Маттео Берреттини (Италия) — 2360. 17 (17). Диего Шварцман (Аргентина) — 2110. 18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1990. 19 (19). Фрэнсис Тиафо (США) — 1940. 20 (20). Ник Кириос (Австралия) — 1780… 39 (39). Аслан Карацев — 1085… 92 (104). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 586.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10180 очков. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4885. 3 (4). Анетт Контавейт (Эстония) — 4010. 4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 3934. 5 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470. 6 (5). Джессика Пегула (США) — 3447. 7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3355. 8 (8). Коко Гауфф (США) — 3047. 9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025. 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930. 11 (11). Дарья Касаткина — 2895. 12 (13). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2561. 13 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2406. 14 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2305. 15 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2295. 16 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2271.17 (18). Мэдисон Кис — 2248. 18 (16). Даниэль Коллинз (обе — США) — 2177. 19 (19). Каролина Плишкова — 2061. 20 (18). Петра Квитова (обе — Чехия) — 2003. 21 (21). Екатерина Александрова — 1975… 22 (23). Людмила Самсонова — 1937… 51 (48). Анастасия Потапова — 1031… 58 (52). Анна Калинская (все — Россия) — 971.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.