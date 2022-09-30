Каспер Рууд стал третьим

Норвежец Каспер Рууд второй год подряд квалифицировался для участия в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает официальный сайт АТР. Nitto ATP Finals с участием восьми лучших теннисистов сезона пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия). Ранее участие в нем уже гарантировали себе испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. «Я только что узнал, что в этом году снова прошел квалификацию на итоговый турнир ATP в Турине. С нетерпением жду возвращения в Италию»,— сказал Рууд.

В 2021 году норвежец дошел до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

«РИА Новости»