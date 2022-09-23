Для спасения Даши Акимовой не хватает 798 806 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Даши грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация быстро прогрессирует, что может привести к развитию сердечно-сосудистой и легочной недостаточности, усилению болевого синдрома. Чтобы устранить искривление позвоночника, необходимо провести операцию, используя новую технологию — VBT. Она позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей благодаря натяжению закрепленного на позвоночнике специального гибкого шнура — корда. Данный метод является наиболее щадящим и позволяет избежать дальнейших операций, сохранит подвижность позвоночника, улучшит качество жизни ребенка».

Стоимость операции 1 329 806 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 798 806 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Акимову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Даши — Виктории Валерьевны Кануновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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