Партнеры по риску

Ежегодный банковский форум под эгидой АБР, начавший работать в Казани, открылся панельной дискуссией «Партнерские финансы: состояние и перспективы развития». То есть стоило форуму, который традиционно происходил в Сочи, переехать в столицу Татарстана, как первой темой для обсуждения стал исламский банкинг. В тот же день в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий проведение эксперимента для выработки «необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию». Он должен способствовать привлечению инвестиций из стран — членов Организации исламского сотрудничества, что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Попытки организовать в России исламский банкинг предпринимались неоднократно. За прошедшее десятилетие были реализованы отдельные проекты, основанные на моделях партнерского финансирования. Вместе с тем для развития рынка требуется повышение «качества его регулирования, устранения существующих правовых барьеров», отмечается в пояснительной записке. Сдерживающим фактором было желание банков заниматься этим бизнесом, хотя им запрещены торговые операции, на основе которых во многом и строится партнерское финансирование.

Казалось, что проблему удалось решить этим летом. Согласно разработанному проекту закона «О деятельности по партнерскому финансированию», этим родом деятельности должна будет заниматься специальная организация партнерского финансирования (ОПФ). Предполагалось, что Госдума будет рассматривать его осенью. Однако во внесенном 21 сентября законопроекте нет ни слова об ОПФ, зато он предусматривает, что исламским банкингом могут заниматься кредитные организации. В нем прописано, что банки, занимающиеся торговлей для целей партнерского финансирования, не нарушают закон, запрещающий им это делать, а имущество, приобретенное для этой цели, учитывают отдельно от всего остального.

По сути, банки пролоббировали себе такое право. И не исключено, что это было сделано из соображений, что крупный арабский или азиатский банк скорее согласится стать партнером большой российской кредитной организации, чем не имеющей истории ОПФ. Однако, по мнению экспертов, такое предположение выглядит спорным, поскольку в случае с российским банком существует множество репутационных рисков.

Он дает и берет деньги под проценты, может обслуживать компании, занимающиеся торговлей или производством алкоголя. А это в понятиях исламских контрагентов может оказаться неприемлемыми видами бизнеса, даже если они учитываются отдельно от всего, что связано с партнерским финансированием. И чтобы банкам разрешить эти вопросы, может потребоваться больше двух лет, на которые рассчитан эксперимент.