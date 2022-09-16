Трилогичный поединок

В субботу в Лас-Вегасе состоится бой, который еще не так давно воспринимался бы как событие с ярчайшей, слепящей глаза «вывеской», потому что речь идет о третьем столкновении главных гениев бокса, притом что предыдущие два на самом деле оставили больше вопросов насчет того, кто главнее, чем ответов. Теперь блеск чуть-чуть померк. И правильнее говорить просто о третьей встрече двух шикарных боксеров, один из которых — казахстанец Геннадий Головкин — все-таки, видимо, уже слишком стар для больших подвигов, а другой — мексиканец Сауль Альварес — в мае распрощался с имиджем сверхчеловека, проиграв Дмитрию Биволу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ажиотаж вокруг новой встречи Сауля Альвареса (слева) и Геннадия Головкина вызван прежде всего драматизмом двух их предыдущих поединков

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters Ажиотаж вокруг новой встречи Сауля Альвареса (слева) и Геннадия Головкина вызван прежде всего драматизмом двух их предыдущих поединков

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Субботний бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе — подарок для бокса, который, как и любой спортивный жанр, любит завершенные, закольцованные крутые истории. А эта история и необычайно крута, и точно нуждалась в завершении. Без этого поединка она выглядела бы какой-то неполноценной.

Во второй половине предыдущего десятилетия Сауль Альварес и Геннадий Головкин почти единодушно признавались главными гениями современного бокса.

Оба пользовались бешеной популярностью, оба имели колоссальные по численности секты почитателей. И оба выступали в одной и той же категории — среднем весе (до 72,6 кг). Так что столкновение с целью выяснить, кто все-таки гений главный, было неизбежно. Оно произошло, но, строго говоря, четкого, не предполагающего разных трактовок ответа на актуальный вопрос не дало, хотя, конечно, поклонникам Альвареса такой тезис не понравится. Но тут важны нюансы.

Первый бой состоялся в 2017 году, и после него известность приобрела мало кому знакомая судья Аделейд Берд благодаря счету на своей карте: по итогам 12 раундов она поставила 118:110 в пользу Альвареса. Происхождение этих цифр после с виду абсолютно равного поединка не смогла объяснить и сама Берд. И именно благодаря им, этим странным цифрам, в том матче получилась ничья.

Реванш был организован спустя год, а до него Сауль Альварес успел отбыть допинговую дисквалификацию — короткую из-за мягкости, с которой в профессиональном боксе принято относиться к нарушителям. На сей раз была почти что ничья. Ее зафиксировал один из арбитров, двое остальных подарили мексиканцу выигрыш с минимальным перевесом, а под сомнение справедливость исхода ставили десятки экспертов.

Третий бой казался абсолютно, что ли, естественным в данной ситуации — и в свете неочевидности результатов, и в свете коммерческих показателей матчей: они били рекорды по доходам от реализации билетов, а в общей сложности принесли организаторам свыше $200 млн. О «трилогии» вспоминали чуть ли не каждый год, то анонсируя скорые переговоры между командами Альвареса и Головкина, то сообщая, будто бы они уже идут, и вот-вот все решится. Но в реальности боксеры шли каждый своей дорогой.

Альварес воплощал в жизнь смелые планы по покорению следующих категорий, цементируя статус короля бокса. Головкин возвращал статус сильнейшего средневеса, встречаясь с бойцами невеликого по сравнению с мексиканцем калибра.

И вот, наконец, спустя четыре года после прошлой битвы гениев с «трилогией» срослось, пусть оказалось, что проще закончить ее не в «родном» для соперников среднем весе, а суперсреднем (до 76,2 кг): в нем Альваресу принадлежат все четыре чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Но проблема в том, что «афиша» боя, которая, по идее, должна была бы свести с ума всех, кто ценит хороший бокс, как ни крути, за последние месяцы потеряла блеск. По крайней мере значительную его часть.

Геннадию Головкину в апреле исполнилось 40, а это уже даже не ветеранский, а совсем критический для средневеса, которому больше мощи необходима скорость, возраст. И выступает он именно в ветеранском режиме: четыре боя с момента обидного проигрыша Альваресу в 2018-м. И ни про какой из них не скажешь, что он похож на топовый, доказывающий, что казахстанец по-прежнему не просто хороший, классный боксер, а боксер экстраординарный. Для доказательства нужны были оппоненты уровнем выше Камила Шереметы или Рёты Мураты.

Сауль Альварес, который на восемь лет моложе Головкина, все еще спортсмен в расцвете сил, но в мае и он распрощался с имиджем супермена, умеющего сворачивать горы и обгонять ветер. Альварес во второй раз в жизни рискнул залезть в полутяжелый вес (до 79,4 кг), но если с Сергеем Ковалевым в 2019 году мексиканец справился, то еще один россиянин Дмитрий Бивол стал для него преградой непреодолимой. А стилистика выигрыша Бивола, замешанная прежде всего на превосходстве не в «физике», а в тактической и технической гибкости и цельности, опустила его в наиболее авторитетных рейтингах лучших боксеров вне зависимости от весовой категории с верхней строчки сразу за пределы первой тройки.

И при этом все без исключения букмекерские конторы, наплевав на перченый бэкграунд, на шлейф вопросов без внятных ответов, оставленный двумя первыми поединками Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, все равно принимают на победу снявшего корону мексиканца ставки с такими коэффициентами, словно теперь он бьется с совершенно рядовым персонажем. И люди, прекрасно разбирающиеся в боксе, не спорят с ними насчет того, есть ли в третьем поединке двух живых легенд интрига или нет. The Ring, например, провел перед ним опрос среди 20 таких специалистов: бывших элитных боксеров, промоутеров, матчмейкеров, тренеров, телевизионных аналитиков. Прогнозов, сулящих либо легкий, либо трудный успех Альваресу набралось после него столько же — ровно два десятка.

Алексей Доспехов