Кубок России

Путь РПЛ. Групповой этап. Второй тур
Группа A. «Локомотив»—«Краснодар» 2:2, пенальти — 3:1 (Камано, 6; Керк, 58 — Литвинов, 12; Кордоба, 20).
Положение в группе. 1. «Пари Нижний Новгород» — 5 очков. 2. «Краснодар» — 4. 3. «Локомотив» — 2. 4. «Химки» — 1.
Группа B. «Крылья Советов»—«Зенит» 2:0 (Цыпченко, 83; Глушенков, 90+3).
Положение в группе. 1. «Крылья Советов» — 3 очка. 2. «Спартак» — 3 (после 1 матча). 3. «Зенит» — 3. 4. «Факел» — 0 (1).
Группа C. «Ростов»—«Оренбург» 3:1 (Голенков, 52, 85; Щетинин, 90+5 — Сиваков, 88).
Положение в группе. 1. «Ростов» — 6. 2. «Динамо» — 3. 3. «Ахмат» — 3. 4. «Оренбург» — 0.
Группа D. «Сочи»—«Торпедо» 1:3 (Батырев, 21 — Караев, 54; Лебеденко, 60; Рязанцев, 75). ЦСКА—«Урал» 2:1 (Роша, 77; Гаич, 90 — Юшин, 86).
Положение в группе. 1. ЦСКА — 6. 2. «Урал» — 3. 3. «Торпедо» — 3. 4. «Сочи» — 0.