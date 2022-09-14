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Коммерсантъ FM
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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов

Группа A. «Ливерпуль»—«Аякс» 2:1 (Салах, 17; Матип, 89 — Кудус, 27).

Группа B. «Порту»—«Брюгге» 0:4 (Жутгла, 15 (пен.); Сова, 47; Сков Ольсен, 52; Нуса, 89). «Байер»—«Атлетико» 2:0 (Андрих, 84; Диаби, 87).

Положение в группе. 1. «Брюгге» — 6 очков. 2. «Байер» — 3. 3. «Атлетико» — 3. 4. «Порту» — 0.

Группа C. «Виктория»—«Интер» 0:2 (Джеко, 20; Думфрис, 70). «Бавария»—«Барселона» 2:0 (Эрнандес, 50; Зане, 54).

Положение в группе. 1. «Бавария» — 6 очков. 2. «Барселона» — 3. 3. «Интер» — 3. 4. «Виктория» — 0.

Группа D. «Спортинг»— «Тоттенхем» 2:0 (Паулинью, 90; Артур, 90+3). «Марсель»—«Айнтрахт» 0:1 (Линдстрем, 43).

Положение в группе. 1. «Спортинг» — 6 очков. 2. «Тоттенхем» — 3. 3. «Айнтрахт» — 3. 4. «Марсель» — 0.

  • Газета «Коммерсантъ» №170 от 15.09.2022, стр. 12

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