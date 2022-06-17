К ставкам вернулась занимательность

Данные по дефляции в РФ отразились на доходностях гособлигаций. Ставки по долгосрочным ОФЗ вновь опустились ниже 9% годовых. В таких условиях Минфин, не планировавший выходить на первичный рынок заимствований, снова допускает такую возможность. Министерству могут потребоваться средства для рефинансирования облигаций на 1 трлн руб., которые должны быть погашены до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

После непродолжительного перерыва доходность долгосрочных суверенных российских облигаций опустилась ниже уровня 9% годовых. На торгах Московской биржи 16 июня доходность десятилетних ОФЗ опускалась до 8,92% годовых, двадцатилетних ОФЗ — ниже 8,75% годовых. Доходность среднесрочных бумаг снизилась на 3–5 б. п. и удержалась чуть выше уровня 9% годовых.

Снижению ставок на долговом рынке способствовали вышедшие вечером 15 июня недельные данные по инфляции. По данным Росстата, потребительские цены в России на минувшей неделе снизились на 0,14%, неделей назад снижение было на 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 16,7%. Это отразилось на ожиданиях аналитиков относительно темпов снижения ключевой ставки ЦБ.

«Устойчивая дефляция в течение всего июня может стать причиной нового внепланового снижения ключевой ставки Банком России»,— считает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, становится все более реалистичным снижение к концу года ключевой ставки до 8%, что сместит доходности госбумаг в диапазон 8–8,5% годовых.

Снижение доходностей ОФЗ вернуло интерес к рынку заимствований со стороны Минфина. Глава министерства Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ, не исключил выхода на внутренний рынок заимствований после того, как определятся с новой конструкцией бюджетного правила. Два месяца назад министр был более категоричен, заявляя, что никаких заимствований в этом году не планируется.

Минфин прекратил проводить аукционы по размещению ОФЗ в середине февраля, что стало ответом на стремительный рост ставок, вплоть до 20% годовых. Но сейчас, на фоне снижения инфляции и снижения ключевой ставки ЦБ, доходность по госбумагам лишь на 70–80 б. п. выше значений конца 2021 года. По словам Александра Ермака, последние размещения длинных ОФЗ прошли в феврале с доходностью 9,4–9,6% годовых. В четверг эти выпуски торговались с доходностью около 9% годовых. «Дефицита ликвидности в банковской системе не наблюдается, при этом банки предпочли бы инвестировать свободные остатки в ОФЗ, чем в другие облигации и МБК»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В таких условиях участники рынка не исключают, что до конца лета Минфин может протестировать рынок. «До конца года запланировано погашение ОФЗ почти на 1 трлн руб., что является ориентиром по объему заимствований в текущем году»,— отмечает господин Грицкевич. По мнению Александра Ермака, «пробное» размещение могло бы произойти 20 июля, когда состоится погашение «старого» выпуска ОФЗ объемом 150 млрд руб., но более вероятен выход осенью, когда будет больше определенности с новой бюджетной политикой.

В случае возвращения Минфина на рынок рублевых заимствований основное предложение будет сосредоточено в долгосрочных бумагах, на которые по традиции приходится 70–80% объема всех выпусков. «Это вызвано не только инвертированным видом суверенной кривой (доходность длинных бумаг ниже, чем коротких.— “Ъ”), но и намерением воспользоваться реальными отрицательными процентными ставками»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Минфин, скорее всего, будет отдавать предпочтения ОФЗ с постоянным купоном. «Инфляционные линкеры (ОФЗ с привязкой купона к уровню инфляции.— “Ъ”) из-за повышенного уровня годовых темпов потребительских цен размещать нецелесообразно»,— считает господин Евстифеев. Возможно и предложение флоатеров (ОФЗ с плавающей ставкой) для замещения в портфелях институциональных инвесторов, отметил Дмитрий Грицкевич. Эти бумаги пользовались высоким спросом в конце 2020 года со стороны банков, тем более что до конца этого года будут погашены выпуски на 300 млрд руб.

Виталий Гайдаев