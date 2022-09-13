Василия Ломаченко вернули в Нью-Йорк

Один из самых выдающихся боксеров современности Василий Ломаченко в октябре вернется на ринг после длившегося почти год перерыва. Украинского легковеса ждет поединок с американцем Джамейном Ортисом, на кону в котором стоит очень ценный бонус. Это возможность уже в следующем бою драться за статус абсолютного чемпиона мира в категории до 61,2 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бой против Джамейна Ортиса может вплотную приблизить Василия Ломаченко (на фото) к потерянному два года назад статусу лучшего легковеса мира

Фото: John Locher / AP Бой против Джамейна Ортиса может вплотную приблизить Василия Ломаченко (на фото) к потерянному два года назад статусу лучшего легковеса мира

Фото: John Locher / AP

Промоутерская компания Top Rank анонсировала проведение 29 октября в нью-йоркском Madison Square Garden крупного шоу. Центральным его событием станет бой между Василием Ломаченко и Джамейном Ортисом, ажиотаж вокруг которого обеспечивает бэкграунд украинского спортсмена.

Ломаченко, которому 34 года,— безусловный феномен бокса. Двукратный олимпийский чемпион, который в любителях был практически неуязвим, он благодаря уникальной технике сделал и шикарную профессиональную карьеру. Уже в третьем поединке в ее рамках, в 2014 году, Ломаченко смог завоевать чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе (до 57,2 кг). Позже он добыл титул чемпиона мира в двух более тяжелых категориях — до 59 кг и до 61,2 кг, а ярким стилем добился колоссальной популярности у публики.

Интрига, связанная с его будущим, возникла в октябре 2020 года. Василий Ломаченко, владея тремя чемпионскими званиями в легком весе — WBO, Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA),— пытался добавить к ним и звание Международной боксерской федерации (IBF), единственное, которого ему не хватало для полного комплекта. Оно принадлежало молодому кубинцу Теофимо Лопесу. Лопес из-за дефицита опыта считался явным аутсайдером матча против выдающегося соперника, который нередко забирался на верхушку наиболее уважаемых рейтингов сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории, но сенсационно одолел его по очкам.

Восстанавливая репутацию и заново добывая возможность участия в топовых боях, Василий Ломаченко уверенно справился с двумя довольно крепкими оппонентами — Масаёси Накатани и Ричардом Комми. А в начале нынешнего года Ломаченко должен был опять биться за титулы лучшего легковеса. Правда, принадлежали он уже не Теофимо Лопесу, а успевшему выиграть у кубинца австралийцу Джорджу Камбососу.

Но тут случилось еще одно ЧП.

После начала военной операции России на Украине Василий Ломаченко записался в ряды территориальной обороны. Так же поступил и его знаменитый соотечественник-супертяж Александр Усик.

Усик, однако, довольно быстро покинул родину, чтобы не прерывать спортивную карьеру, и в августе добился успеха в одном из главных боев года. Он во второй раз победил британца Энтони Джошуа, отстояв чемпионские пояса IBF, WBA и WBO. Возвращение же Василия Ломаченко в бокс слегка затянулось. К регулярным тренировкам он приступил лишь летом, и перерыв между его последним выступлением — против Комми в том же Madison Square Garden — и боем с Ортисом составит почти год.

Глава Top Rank Боб Арум, характеризуя противника Ломаченко, назвал его «молодым и голодным» боксером. Хотя на самом деле Джамейну Ортису подошла бы и характеристика «загадочный». В профессионалы 26-летний Ортис перешел в 2017 году и пока не потерпел ни одного поражения, даже заслужив от некоторых экспертов лестные оценки таланта. Но настоящую проверку на прочность этот талант еще не проходил. С элитными оппонентами Ортис не пересекался и даже не проводил 12-раундовых боев. А оппоненты просто крепкого уровня, бывало, доставляли ему серьезные проблемы. Например, прежде чем добыть ничью в поединке с Джозефом Адорно в апреле прошлого года, Джамейн Ортис дважды побывал в нокдауне.

Никакого престижного формального приза на кону в октябрьском матче нет. Но бонус фактический — чрезвычайно ценный.

Боб Арум заранее предупредил, что победитель боя будет сражаться за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе, имея в виду, конечно, что видит претендентом на него Василия Ломаченко. Причем статус этот уже не у Камбососа, у а Девина Хейни. Хейни — это стремительно взлетевшая американская суперзвезда. К 23 годам он накопил удивительный послужной список, состоящий сплошь из побед. Их у Девина Хейни уже 28. Наиболее свежая была одержана как раз над Камбососом в июне в Австралии. Правда, бойцам в середине октября еще предстоит провести матч-реванш.

Алексей Доспехов