Девятый тур

«Сочи»—«Динамо» 2:1
Мелкадзе, 6; Нобоа, 11 — Макаров, 40.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 8 6 2 0 19:3 20
2. ЦСКА 8 5 2 1 17:7 17
3. «Краснодар» 8 5 2 1 17:9 17
4. «Динамо» 9 4 4 1 16:9 16
5. «Спартак» 8 5 1 2 19:7 16
6. «Ростов» 8 4 4 0 13:9 16
7. «Сочи» 9 5 1 3 16:15 16
8. «Ахмат» 8 3 2 3 12:12 11
9. «Локомотив» 8 2 3 3 13:15 9
10. «Пари Нижний Новгород» 8 2 3 3 13:15 9
11. «Крылья Советов» 8 2 3 3 9:12 9
12. «Оренбург» 8 3 0 5 12:18 9
13. «Химки» 8 2 1 5 10:16 7
14. «Факел» 8 0 4 4 10:19 4
15. «Торпедо» 8 0 1 7 4:19 1
16. «Урал» 8 0 1 7 2:17 1