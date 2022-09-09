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Коммерсантъ FM
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Девятый тур

«Сочи»—«Динамо» 2:1

Мелкадзе, 6; Нобоа, 11 — Макаров, 40.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 8 6 2 0 19:3 20

2. ЦСКА 8 5 2 1 17:7 17

3. «Краснодар» 8 5 2 1 17:9 17

4. «Динамо» 9 4 4 1 16:9 16

5. «Спартак» 8 5 1 2 19:7 16

6. «Ростов» 8 4 4 0 13:9 16

7. «Сочи» 9 5 1 3 16:15 16

8. «Ахмат» 8 3 2 3 12:12 11

9. «Локомотив» 8 2 3 3 13:15 9

10. «Пари Нижний Новгород» 8 2 3 3 13:15 9

11. «Крылья Советов» 8 2 3 3 9:12 9

12. «Оренбург» 8 3 0 5 12:18 9

13. «Химки» 8 2 1 5 10:16 7

14. «Факел» 8 0 4 4 10:19 4

15. «Торпедо» 8 0 1 7 4:19 1

16. «Урал» 8 0 1 7 2:17 1

  • Газета «Коммерсантъ» №167 от 10.09.2022, стр. 4

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