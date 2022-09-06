Четвертый круг US Open

Мужчины. Фрэнсис Тиафо (США, 22)—Рафаэль Надаль (Испания, 2) 6:4, 4:6, 6:3, 6:3. Янник Синнер (Италия, 11)—Илья Ивашко (Белоруссия) 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3. Карлос Алькарас (Испания, 3)—Марин Чилич (Хорватия, 15) 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.
7 сентября в 1/4 финала встречаются Андрей Рублев (Россия, 11)—Тиафо, Синнер—Алькарас.
Женщины. Ига Швентек (Польша, 1)—Юлия Нимайер (Германия) 2:6, 6:4, 6:0. Джессика Пегула (США, 8)—Петра Квитова (Чехия, 21) 6:3, 6:2. Каролина Плишкова (Чехия, 22)—Виктория Азаренко (Белоруссия, 26) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Арина Соболенко (Белоруссия, 6)—Даниэль Коллинз (США, 19) 3:6, 6:3, 6:2.
7 сентября в 1/4 финала встречаются Швентек—Пегула, Плишкова—Соболенко.