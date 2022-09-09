Максимка-Бэтмен

Любимое развлечение костромича Максимки Федорова — изучение мира из окна спальни — закончилось трагедией. Год назад мальчик выпал из окна второго этажа и чудом остался жив. Его правую ногу врачи зафиксировали гипсом от стопы до бедра. За несколько недель под гипсом образовалась глубокая рана по типу пролежня, кости голени срослись дугой, нога стала короче на 2 см. Ребенок хромает и падает на ровном месте. Слова «бо-бо» и «бах» стали у Максима самыми привычными. Нужно срочно провести этапное хирургическое лечение, но стоит оно почти 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максиму предстоит ломать неправильно сросшиеся кости, а потом еще несколько месяцев ходить в аппаратах

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Максиму предстоит ломать неправильно сросшиеся кости, а потом еще несколько месяцев ходить в аппаратах

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

До земли Максим летел две секунды. Прямо под окном топорщился острый, как нож, забор из тонкого профнастила. В полутора метрах от него была свалена груда кирпичей. Максим упал прямо между ними, на мокрую после дождя землю. Именно это его и спасло.

— Я кормила двухмесячную дочь в соседней комнате,— с дрожью в голосе вспоминает мама Максима Кристина.— Услышала отдаленный крик. А когда зашла в спальню, окно было открыто, Максимки не было. Потом раздался звонок в дверь, на пороге стоял мужчина с моим сыном на руках. Он видел, как Максим выпал из окна. До сих пор не понимаю, как сын умудрился открыть окно…

Ребенок тяжело дышал, временами отключался и ни на что не реагировал — болевой шок. Правая нога раздулась и посинела.

Через полчаса приехала скорая и отвезла Максима в реанимацию. Оказалось, мальчик получил двойной перелом правой голени, пяточной и седалищной кости. Его сразу забрали в операционную, там под наркозом хирург вручную вправил кости и наложил гипс от стопы до бедра.

— Я не спала трое суток,— вспоминает мама.— Сын часто вскакивал и кричал, ему казалась, что он падает.

В больнице Максимку назвали Бэтменом. «Ты прямо как в рубашке родился,— сказал врач, выписывая его домой.— Когда вырастешь, десантником будешь».

Спустя две недели Кристина привела сына на осмотр в травмпункт и попросила поменять гипс: от ноги стал исходить неприятный запах. Врач, изучив снимок, категорически заявила: «Снимать гипс еще рано. Люди по полгода ходят в гипсе, ничего страшного у вас нет».

Запах становился все навязчивее и неприятнее, Максим часто плакал. Спустя еще две недели снова пошли в больницу, попали к дежурному травматологу.

— Он без лишних разговоров достал огромные кусачки, разрезал гипс и ахнул: над пяткой нога прогнила до кости,— рассказывает Кристина.— Оказалось, мы вовремя успели: еще две недели, и стопу пришлось бы ампутировать.

Ребенка немедленно госпитализировали и сделали пересадку кожи с левого бедра на правую голень. Когда Максим очнулся после наркоза и увидел на левом бедре пластырь, очень удивился и спросил маму: «Еще бо-бо?»

После операции несколько месяцев ушло на то, чтобы у мальчика восстановилась подвижность пальцев. Когда отек спал, стало видно, что правая нога ребенка деформирована, голень выгнута наружу.

В начале лета Кристина обратилась за помощью к Максиму Вавилову в ярославскую клинику «Константа». По итогам обследования он поставил диагноз «укорочение правой ноги на 2 см, повреждение правой большеберцовой кости, деформация голеностопного сустава». «Нога как будто через мясорубку прошла»,— сказал ортопед.

Он предложил этапное хирургическое лечение с использованием специальных винтов-гексаподов и аппарата Илизарова, которое поможет скорректировать разницу в длине ног и убрать деформацию голени.

Этот доктор сразу понравился Максиму. Во-первых, его тоже зовут Максим. Во-вторых, он разрешил забрать из кабинета машинку к себе домой. А в-третьих, доктор нарисовал у него на ноге новые косточки, когда объяснял Кристине, как будет проходить лечение. Это было очень весело и щекотно. Максим смеялся до слез.

А вот Кристине сейчас не до смеха. Ребенку предстоит ломать неправильно сросшиеся кости, а потом еще несколько месяцев ходить в аппаратах. Хирургическое лечение с использованием гексаподов очень дорогое. Денег на него у семьи, воспитывающей двоих детей, нет.

Кристина очень старалась, чтобы сын запомнил это лето. Максима сводили и в цирк, и в аквапарк, и на карусель. Мальчик набрался впечатлений и теперь готов к предстоящим испытаниям.

Давайте поможем Максимке поскорее вылечиться. И больше не хромать.

Для спасения Максима Федорова не хватает 752 116 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Максима последствия повреждений, возникших в результате падения с высоты,— укорочение правой ноги, изменения в коленном и голеностопном суставах. Мальчик прихрамывает при ходьбе, голеностоп отекает, ребенок жалуется на боль. Помочь в этом случае может только многоэтапное хирургическое лечение. Мы предлагаем провести его с использованием гексаподов. Эти специальные устройства и компьютерная программа позволят максимально точно исправить образовавшиеся деформации. Надеемся, что после проведенного лечения Максим сможет нормально ходить и вести активную жизнь». Стоимость этапной хирургии 975 116 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 752 116 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Максима Федорова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Максима — Кристины Александровны Федоровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Светлана Иванова, Костромская область