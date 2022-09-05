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Коммерсантъ FM
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Четвертый круг US Open

Мужчины. Ник Кириос (Австралия, 23)—Даниил Медведев (Россия, 1) 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Карен Хачанов (Россия, 27)—Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Маттео Берреттини (Италия, 13)—Алехандро Давидович Фокина (Испания) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. Каспер Рууд (Норвегия, 5)—Корентен Муте (Франция) 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2. Андрей Рублев (Россия, 9)—Кэмерон Норри (Великобритания, 7) 6:4, 6:4, 6:4.

Женщины. Коко Гауфф (США, 12)—Чжан Шуай (Китай) 7:5, 7:5. Каролин Гарсия (Франция, 17)—Элисон Риск-Амритрадж (США, 29) 6:4, 6:1. Унс Джабир (Тунис, 5)—Вероника Кудерметова (Россия, 18) 7:6 (7:1), 6:4. Айла Томлянович (Австралия)—Людмила Самсонова (Россия) 7:6 (10:8), 6:1.

  • Газета «Коммерсантъ» №163 от 06.09.2022, стр. 12

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