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Коммерсантъ FM
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Инвесторы законсервировались

Низкорисковые фонды привлекли наибольший объем средств

Последний летний месяц стал лучшим в этом году для рынка коллективных инвестиций. По итогам августа частные инвесторы вложили в розничные фонды почти 5,2 млрд руб. Интерес отмечается к наиболее консервативным фондам облигаций и денежного рынка. Из более рисковых фондов акций оттоки продолжаются, хотя и меньшими темпами, чем раньше.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе активность частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций заметно выросла. По данным Investfunds, объем привлечения в розничные фонды составил 5,16 млрд руб. Это в девять раз выше показателя июля и максимальный месячный результат в 2022 году. Основной рост произошел за счет открытых фондов (ОПИФы), чистые вложения в которые выросли более чем в два раза, до 4,6 млрд руб. В биржевые фонды (БПИФы) поступило чуть более 500 млн руб., лишь частично компенсировав отток в июле.

Росту популярности коллективных инвестиций способствовали низкие ставки по банковским вкладам. В течение августа средняя максимальная ставка крупнейших банков оставалась ниже 7% годовых, минимума с октября 2021 года. По сравнению с пиковым значением в начале марта ставка упала почти втрое. Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров отмечает частичный возврат средств из депозитов в инструменты доверительного управления. «На фоне снижения ставок по вкладам и завершения сроков вкладов с повышенными ставками клиенты ищут возможности повышения доходности своих инвестиций»,— поясняет директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

В таких условиях основной приток средств обеспечили управляющие компании, агентами по продаже паев которых выступают крупные банки. Лидером по привлечению за отчетный период стала УК «Райффайзен Капитал», чистый приток средств в паевые фонды которой составил почти 4,3 млрд руб. В фонды УК «Первая» поступило почти 1,8 млрд руб., «Альфа-Капитал» привлекала в розничные ПИФы свыше 1,2 млрд руб.

Основной объем инвестиций пришелся на консервативные фонды — облигаций и денежного рынка. По данным Investfunds, за месяц клиенты вложили в них 1,5 млрд руб. и 2,6 млрд руб., тогда как в июле притоки составили 0,45 млрд руб. и 0,38 млрд руб. соответственно.

Инвесторов привлекают доходности. По данным Investfunds, за шесть месяцев крупнейшие фонды облигаций принесли инвесторам 10–28%, фонды денежного рынка — 5,8–6,6%. Причем последняя категория показывала прирост стоимости пая и в периоды падения рынка, так как зарабатывает средства на коротких облигациях и операциях обратного репо. В феврале паи таких фондов подорожали в пределах 0,5% на фоне снижения стоимости паев фондов рублевых облигаций на 5–15%.

Продолжился отток средств из более рисковых инструментов — фондов акций, хотя и меньшими темпами, чем раньше. За месяц клиенты вывели из них 0,34 млрд руб. против 1,27 млрд руб. месяцем ранее. В первую очередь оттоки происходили из фондов, ориентированных на иностранные активы (чистый отток почти 800 млн руб.). В ПИФы с российскими акциями приток составил превысил 400 млн руб. «Рост интереса к российским фондам акций объясняется прежде всего тем, что инвесторы избегают инфраструктурных рисков»,— отмечает гендиректор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов. К тому же, по его словам, по требованию регулятора участники рынка сократили маркетинговую активность по продвижению иностранных ценных бумаг и продуктов на их основе.

Управляющие компании ожидают дальнейшего восстановления рынка на фоне шагов ЦБ по снижению ключевой ставки, что усилит переток средств клиентов с депозитов. И в первую очередь притоков ждут в фонды облигаций, доходности которых превышают ставки по вкладам. Ожидание дальнейшего смягчения фискальной политики ЦБ создает основания для получения дополнительной доходности облигационных фондов в долгосрочной перспективе, отмечает Виктор Барк. Привлечения в фонды акций будут зависеть от дальнейшей динамики российского рынка, а также выплат дивидендов со стороны российских эмитентов. Последние новости (см. “Ъ” от 31 августа), считает Андрей Макаров, «носят преимущественно позитивный характер».

Виталий Гайдаев

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