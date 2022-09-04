Восьмой тур

И В Н П М О 1. «Зенит» 8 6 2 0 19:3 20 2. ЦСКА 8 5 2 1 17:7 17 3. «Краснодар» 8 5 2 1 17:9 17 4. «Динамо» 8 4 4 0 15:7 16 5. «Спартак» 8 5 1 2 19:7 16 6. «Сочи» 8 4 1 3 14:14 13 7. «Ростов» 7 3 4 0 12:9 13 8. «Ахмат» 8 3 2 3 12:12 11 9. «Локомотив» 8 2 3 3 13:15 9 10. «Нижний Новгород» 8 2 3 3 13:15 9 11. «Крылья Советов» 8 2 3 3 9:12 9 12. «Оренбург» 8 3 0 5 12:18 9 13. «Химки» 8 2 1 5 10:16 7 14. «Факел» 8 0 4 4 10:29 4 15. «Торпедо» 7 0 1 6 4:18 1 16. «Урал» 8 0 1 7 2:17 1