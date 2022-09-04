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Коммерсантъ FM
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Восьмой тур

«Динамо»—«Урал» 2:1

Тюкавин, 38; Макаров, 59 — Бикфалви, 44.

«Краснодар»—«Сочи» 2:1

Оласегун, 49; Сперцян, 52 — Мелкадзе, 65.

«Пари Нижний Новгород»—«Факел» 3:1

Калинский, 66 (пен.), 73 (пен.); Милсон, 90+6 — Максимов, 5.

«Оренбург»—«Химки» 3:1

Сычевой, 37; Марин, 39, 72 — Долгов, 24.

«Крылья Советов»—ЦСКА 0:1

Дивеев, 79.

«Локомотив»—«Ахмат» 1:2

Миранчук, 42 (пен.) — Конате, 3; Садулаев, 62. Удаление: Конате, 28.

«Спартак»—«Зенит» 1:2

Соболев, 21 — Ловрен, 48; Мостовой, 60.

Турнирная таблица

ИВНПМО
1. «Зенит»862019:320
2. ЦСКА852117:717
3. «Краснодар»852117:917
4. «Динамо»844015:716
5. «Спартак»851219:716
6. «Сочи»841314:1413
7. «Ростов»734012:913
8. «Ахмат»832312:1211
9. «Локомотив»823313:159
10. «Нижний Новгород»823313:159
11. «Крылья Советов»82339:129
12. «Оренбург»830512:189
13. «Химки»821510:167
14. «Факел»804410:294
15. «Торпедо»70164:181
16. «Урал»80172:171

Сегодня встречаются: «Торпедо»—«Ростов».

  • Газета «Коммерсантъ» №162/П от 05.09.2022, стр. 12

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