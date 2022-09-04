Восьмой тур

«Динамо»—«Урал» 2:1
Тюкавин, 38; Макаров, 59 — Бикфалви, 44.
«Краснодар»—«Сочи» 2:1
Оласегун, 49; Сперцян, 52 — Мелкадзе, 65.
«Пари Нижний Новгород»—«Факел» 3:1
Калинский, 66 (пен.), 73 (пен.); Милсон, 90+6 — Максимов, 5.
«Оренбург»—«Химки» 3:1
Сычевой, 37; Марин, 39, 72 — Долгов, 24.
«Крылья Советов»—ЦСКА 0:1
Дивеев, 79.
«Локомотив»—«Ахмат» 1:2
Миранчук, 42 (пен.) — Конате, 3; Садулаев, 62. Удаление: Конате, 28.
«Спартак»—«Зенит» 1:2
Соболев, 21 — Ловрен, 48; Мостовой, 60.
Турнирная таблица
Сегодня встречаются: «Торпедо»—«Ростов».