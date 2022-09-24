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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

25 сентября исполняется 83 года специальному представителю президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президенту Ассоциации полярников Артуру Чилингарову

Артур Чилингаров

Артур Чилингаров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Артур Чилингаров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель генерального директора, директор дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша:

— Дорогой Артур Николаевич! Примите мои сердечные поздравления с днем Вашего рождения! Наша дружба, проверенная совместной работой в Арктике, с годами все крепче. Самый мощный в мире ледокол «Лидер» сможет преодолевать многолетние льды и торосы на маршруте своего движения, так и Вы, дорогой Артур Николаевич, сокрушая любые преграды, достигаете поставленную цель. Вы прокладываете маршрут, по которому будет легче следовать остальным. Все Ваши открытия и достижения подчинены главному — служению Отечеству и науке. Так держать! Крепкого Вам здоровья, активного долголетия и новых открытий!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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