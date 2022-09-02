Гетьман Антон Александрович

Родился в 1964 году в Ленинграде. В 1989 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В 1992 году получил магистерскую и докторскую степени в Университете штата Калифорния в Сан-Диего по специальности «менеджмент в сфере искусства».

С 1992 по 1995 год — директор Драматического театра на Литейном. С 1995 по 2002 год — директор Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича и одновременно (с 2000 по 2002 год) исполнительный директор театрального Центра имени Мейерхольда в Москве.

В 2002–2016 годах работал заместителем генерального директора Большого театра. В 2016–2020 годах был генеральным директором Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В ноябре 2020 года был назначен директором Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова.