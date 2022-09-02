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Коммерсантъ FM
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Фроловичева Екатерина Юрьевна

Окончила в 2000 году Минский государственный лингвистический университет. В 2002 году окончила факультет управления The University of Manchester (Великобритания) и школу бизнеса The University of Warwick (Великобритания). С 2002 по 2004 год занимала различные позиции в нефтепромысловых сервисных компаниях. В 2006–2013 годах возглавляла центр разработки программного обеспечения для корпоративных систем и вычислительных комплексов в российском представительстве IBM. С 2013 по 2020 год занимала должности управляющего директора центра технологических инноваций и директора департамента цифровых инноваций в Сбербанке, Газпромбанке и ВТБ. Отвечала за адаптацию новых технологий, моделей и инструментов для работы с клиентами банка, а также интеграцию с партнерами на базе API, автоматизацию внутренних процессов и модернизацию систем с использованием лучших ИТ-практик. Работала как с уже устоявшимися технологическими компаниями, так и со стартапами. С 2021 года является гендиректором ООО «Атомайз», оператора информационной системы и оператора обмена цифровых финансовых активов.

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