Очевидное против вероятного

Вопреки прогнозам «паникеров», избирательная кампания 2022 года проходит на фоне снижения тревожности в обществе, а «патриотический консенсус» хорошо сказывается на рейтингах кандидатов от власти. К такому выводу пришли в среду участники круглого стола «Единый день голосования-2022: специфика, тенденции и прогноз результатов». Впрочем, не случившиеся сейчас сложности могут проявиться в полной мере во время следующих выборов, предупредили эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Открывая круглый стол, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что основным фактором, оказывающим влияние на ход и результат избирательной кампании, стал «патриотический консенсус», сложившийся в результате проведения специальной военной операции (СВО) и противодействия внешним санкциям. Главными получателями этого «электорального бонуса» стали «Единая Россия» и все кандидаты в губернаторы, поддержанные главой государства.

Появились, правда, и неожиданные сложности, отметил господин Костин: к ним он отнес пожары в Рязанской области и скандальное начало кампании в Свердловской области (жесткий словесный конфликт между губернатором Евгением Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьевым). А в Ярославле и Кирове, где в этом году избираются гордумы, у «Единой России» «традиционно очень непросто складываются выборы». Но в целом партия власти может получить «один из лучших своих результатов за последние пять лет», полагает эксперт, и таким образом сгладится негативный эффект пенсионной реформы 2018 года.

Что касается несистемной оппозиции, то она, по мнению Константина Костина, демотивирована. Часть ее уехала, «чтобы переждать события и потом уже вернуться сразу в прекрасную Россию будущего, которая неизвестно откуда возьмется». А механизмы вроде «Умного голосования», как полагает эксперт, «умерли» и «влиять на результат голосования не будут».

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков напомнил, что после 24 февраля началась «борьба за существование ЕДГ, по крайней мере в этом году». По оценке политолога, после начала СВО в России возникло несколько «неформальных партий». «Партия паникеров» считала, что выборы нужно «сносить», потому что рейтинги неизбежно пойдут вниз. «Партия прагматиков» тоже выступала за отмену выборов до лучших времен, чтобы сэкономить деньги. «Партия деконструкторов» предлагала воспользоваться ситуацией для изменения политической системы и конституционных механизмов. И наконец, победившая в этом споре «партия стабильности» настаивала, что нужно оставить все как есть.

В итоге принятое президентом решение не отменять выборы оказалось верным, констатировал господин Чеснаков: «Консолидация вокруг флага продолжается, рейтинги президента и партии власти высокие. Оппозиционные антисистемные настроения невысоки и малозаметны, и не только потому, что власти удалось эффективно купировать значительную часть рисков, связанных с внесистемной деятельностью. Но видно, что даже тревожность граждан находится на довольно низких показателях по всем социологическим исследованиям». Эксперт также отметил, что власти «удалось сформировать представление о нормальности этой кампании даже в условиях чрезвычайной ситуации». И теперь «выборы выглядят как вариант референдума о доверии к власти в целом, и пока все указывает на то, что он пройдет со значительным позитивным результатом для власти».

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский сообщил, что «в целом кампания уже состоялась», а дискуссия о том, отменять ли ЕДГ, «практически не касалась простых избирателей». Он также поделился статистикой, из которой, в частности, следует, что правом выдвижения кандидатов воспользовались 22 из 28 партий, а отказов в регистрации стало гораздо меньше, что, по мнению эксперта, говорит о высоком качестве работы избирательной системы.

Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что региональный характер предвыборной повестки создает преимущества тем кандидатам в губернаторы, которые идут на первый срок, благодаря так называемому «эффекту медового месяца». С этими кандидатами связаны определенные надежды, тогда как «старожилам» приходится отчитываться о том, что они делали последние годы. Впрочем, «легкой прогулкой для действующих глав администраций эти выборы не стали и не станут», уверен эксперт: вторых туров не будет, но и результатов в 80–90% голосов нигде ждать не стоит.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов несколько отступил от тезиса «все хорошо» и перечислил потенциальные риски для кандидатов от власти: контрпродуктивная повестка, задаваемая самой властью; вызовы, связанные с событиями 2022 года; активность контригроков. Правда, пока, по его словам, эти риски «не выстреливают»: снизилась даже экономическая тревожность, и люди «вернулись к прежнему потребительскому поведению». «В глазах избирателей нет негативной интерпретации российско-украинского вооруженного конфликта»,— пояснил политолог. Он также отметил высокую степень «регионализации повестки». Контригроки же активно себя не проявляют, добавил господин Виноградов: «КПРФ занята съеданием ЛДПР, "Справедливая Россия" занята доеданием остатков ЛДПР, которую не съела КПРФ».

Константин Костин, подводя итоги дискуссии, развил тему рисков. По его мнению, негативные факторы, которые уже отмечаются в том числе и в прогнозах правительства, в полной мере проявятся в следующем году. Поэтому все, что связано с преодолением сложностей в регионах,— это «наработки, которые гарантированно пригодятся» всем штабам во время ЕДГ-2023, резюмировал политолог.

Ксения Веретенникова