Дефолт платежом красен

Участники долгового рынка ожидают роста дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). Риску подвержены почти все сегменты, их доля может достичь 20% рынка. Такая ситуация связана со ужесточением кредитования, нарушением бизнес-процессов из-за санкций и макроэкономической ситуацией в целом. Росту числа размещений это не помешает, считают эксперты, хотя эмитентам придется предлагать инвесторам достаточно высокие доходности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” эксперты ожидают роста количества дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций. Тон задал оператор по переработке пластика «Эбис», не выплативший в конце августа купоны по двум выпускам облигаций на 5,2 млн и 18,1 млн руб. Всего в обращении находятся семь выпусков долговых бумаг объемом 1,5 млрд руб. В компании на запрос “Ъ” не ответили, представитель владельцев облигаций «Юнитек сервис» также не смог оперативно связаться с эмитентом.

Рынок ВДО сильно просел в этом году, отмечают эксперты, негативные новости теперь заставляют инвесторов с осторожностью смотреть на него и требовать большие премии от эмитентов. Спред по доходности к безрисковой кривой индекса Cbonds-CBI RU High Yield сейчас составляет около 700 б. п, тогда как ранее находился в диапазоне 400–500 б. п., отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов. При этом объем первичных размещений снизился примерно в 3,5 раза год к году, добавляет управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Предпосылками к дефолтам становятся сложности с кредитованием как в банках, так и на публичном рынке, долговой механизм все еще не заработал в полной мере, полагает Дмитрий Александров. Ряд эмитентов, добавляет он, испытывают сложности со сбытом или поставками, что также увеличивает дефолтные риски. На небольшие компании со слабым менеджментом и высокой долговой нагрузкой негативно влияет депрессивная макроэкономическая ситуация, отмечает инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В целом, по прогнозам господина Александрова, около 20% рынка ВДО рискует уйти в дефолт, что, может быть, отразится на инвестициях физлиц, доля которых в сегменте превышает 90%. Сейчас объем рынка оценивается в 130 млрд руб., а общее число эмитентов превышает сотню, причем в прошлом году дефолт допустили только пять компаний. Впрочем, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Фридом Финанс» Максим Чернега массовой волны дефолтов не ожидает: «Скорее всего, они останутся точечными, опять же если не произойдет резкого ухудшения в экономике в целом осенью-зимой».

Под ударом находятся прежде всего компании, которым в ближайшее время необходимо гасить большие объемы обязательств, прогнозирует Алексей Козлов. По оценке господина Александрова, риску подвержены все сегменты, но «в относительной безопасности» находится сегмент МФО (в наименьшей мере пострадал от кризиса, см. “Ъ” от 16 августа) и сельского хозяйства, поскольку там «у компаний сильные показатели на фоне пока еще высоких цен на продовольствие и более широкие возможности по привлечению заемных средств».

Поддержать рынок могло бы снижение требований для институциональных инвесторов, полагают эксперты. Также положительное влияние оказали бы налоговые льготы. Но господин Александров не ожидает массового прихода институциональных инвесторов в ВДО: «Отдельные игроки пробовали заходить в конце 2021 года, но сейчас не имеют интереса к рынку».

И даже в текущих условиях эксперты ожидают роста числа размещений в сегменте ВДО. По оценке господина Чернеги, по итогам года оно достигнет 50–60% объемов 2021 года. На российском рынке сформировалось сообщество профессиональных инвесторов, специализирующихся на ВДО, и, по мнению эксперта, они и будут поддерживать новые размещения.

Ксения Куликова