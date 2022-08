«Нужно только, чтобы все работало»

Канадский певец The Weeknd (Абель Тесфайе) вышел на финишную прямую своего турне «The After Hours till Dawn Tour» — в сентябре оно завершится концертом в его родном Торонто. Видеосопровождением шоу The Weeknd’а занималась московская студия дизайна и мультимедиа «Сила света», которая давно сотрудничает со звездами мирового шоу-бизнеса. Борис Барабанов рассказывает о том, как этим и другим отечественным мастерам концертного света и видео удается оставаться востребованными на Западе.

В 2018 году компания «Сила света», за плечами которой уже был проект светового оформления столичного Манежа, мультимедийная экспозиция в Музее Победы на Поклонной горе, «Евровидение» с Полиной Гагариной и световое оформление Останкинской башни, реализовала первый проект с западной звездой. Это было турне канадского рэпера Дрейка в поддержку альбома «Scorpion». Проект представлял собой прорыв не только для конкретной компании, но и для российской сценографии в целом.

В 2020 году «Сила света» создала виртуальные декорации для онлайн-концерта Билли Айлиш. К этому времени дизайнеры уже обсуждали проект сотрудничества с The Weeknd’ом, исполнителем самой популярной на тот момент песни на планете — «Blinding Lights». К ним не раз обращалась по мелочам работающая с артистом на постоянной основе дизайнер Эс Девлин, но теперь она решилась отдать мастерам из России все шоу.

Его окончательный вариант сформировался именно в 2022 году. Концепция состояла в том, что The Weeknd двигался из ада в рай, а музыкальной основой зрелища стали альбомы «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022). Декорации представляли собой разрушенный город, в них можно было опознать всемирно известные постройки из разных мегаполисов, включая знаменитую телебашню в Торонто. Фоном для декораций был огромный IMAX-экран. Главным достижением большой международной команды стала оптическая иллюзия, состоявшая в том, что зритель не мог определить, где заканчиваются физические объекты и начинается проекционная плоскость, где дым настоящий, а где — экранный, где пиротехника, а где — нарисованная молния.

Один из основателей «Силы света» Александр Ус рассказал в беседе с “Ъ”, что менеджмент артиста не акцентировал внимание на том, кто в команде из какой страны, поэтому политические потрясения февраля 2022 года не повлияли на работу над шоу: «История о том, является ли проблемой участие русских в проекте, больше всего интересует публику в России. Но в Америке настоящий винегрет из людей. Никто не делал акцент на том, что "мы работаем с россиянами". "Мы работаем с Полиной, Сашей, Антоном, они классные ребята" — вопрос ставится так. К тому же в нашей команде работали француз и вьетнамец, а по каким-то деталям мы обращались к американским продакшнам».

Примерно так же описал в разговоре с “Ъ” свою работу с американской группой Red Hot Chili Peppers (RHCP) креативный продюсер студии «Сетап» Дмитрий Знаменский. Главный художник группы нашел работы российской студии в Instagram, и в итоге наши соотечественники получили заказ и на видеосопровождение, и на дизайн сцены. Речь шла о турне в поддержку первого альбома после возвращения в RHCP гитариста Джона Фрушанте, которое на текущий момент все еще продолжается.

Именно в тот момент, когда пресса активно муссировала тему «отмены русской культуры», продакшн-менеджер RHCP сказал своим российским коллегам: «Меня политика не интересует. Мне нужно только, чтобы все работало, даже если у вас будут проблемы с визами». В том же духе общался с «Силой света» и продюсер The Weeknd’а Ламар Си Тейлор: «Я вне политики» и так далее.

На протяжении нескольких лет российско-грузинская команда, состоящая из художников Дмитрия Воробьева, Павла Павлюкова и Георгия Молодцова, работает с Жан-Мишелем Жарром. Они задействованы и в новом шоу, которое создается на основе его нового альбома «Oxymore», чей выход запланирован на октябрь. Павел Павлюков стал автором его обложки, а Георгий Молодцов снимал клип в VR. Кажется, отец электронной музыки давно забыл, откуда родом его компаньоны.

Александр Ус утверждает, что перспектива развития его компании на мировом рынке — не только «оказание услуг» поп-звездам, но и создание иммерсивных выставок. Например, сейчас «Сила света» делает в Атланте выставку к 100-летию открытия гробницы Тутанхамона, которое научный мир будет отмечать 4 ноября. А на родине их главная забота сейчас — арт-инсталляция «IN TO», которая создана в рамках галереи цифрового искусства «Полелаб». По словам создателей «IN TO», каждый посетитель становится носителем графического образа: за ним закрепляется отдельный цифровой организм, который растет и развивается. «В России много классных медиахудожников,— говорит Александр Ус,— и при этом нет пространства, где они могут спокойно показывать свое искусство. В ГЭС-2, например, нужно предоставить много документов с объяснением и описанием своей работы. У нас все проще. Если нам нравится — мы даем место».