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Коммерсантъ FM
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Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 6885 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 5760. 3 (3). Рафаэль Надаль — 5630. 4 (4). Карлос Алькарас (оба — Испания) — 5100. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4890. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770. 7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4695. 8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625. 9 (9). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3415. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355. 11 (11). Андрей Рублев (Россия) — 3120. 12 (12). Тейлор Фриц (США) — 3090. 13 (13). Янник Синнер — 3020. 14 (15). Маттео Берреттини (оба — Италия) — 2360. 15 (14). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2340. 16 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 2200. 17 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2175. 18 (18). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1840. 19 (19). Григор Димитров (Болгария) — 1730. 20 (20). Алекс Де Минаур (Австралия) — 1665… 31 (31). Карен Хачанов — 1315... 38 (38). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1210.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8605 очков. 2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4360. 3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3980. 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 3920. 6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470. 7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 3255. 8 (8). Джессика Пегула (США) — 3201. 9 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3015. 10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886. 11 (11). Эмма Радукану (Великобритания) — 2756. 12 (12). Коко Гауфф (США) — 2687. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2635. 14 (14). Лейла Фернандес (Канада) — 2540. 15 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2317. 16 (16). Елена Остапенко (Латвия) — 2316. 17 (17). Каролин Гарсия (Франция) — 2220. 18 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2206. 19 (19). Даниэль Коллинс — 2167. 20 (20). Мэдисон Кис (обе — США) — 2128… 28 (28). Екатерина Александрова — 1750… 35 (45). Людмила Самсонова — 1407... 52 (54). Анастасия Потапова (все — Россия) — 1066.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

  • Газета «Коммерсантъ» №158 от 30.08.2022, стр. 12

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