Граждане углубились в овердрафты

Банки наращивают выдачу карт с овердрафтом — в июле она достигла двухлетнего максимума, притом что средний чек снизился до минимума за тот же период. Как правило, при такой услуге к обычной дебетовой карте подключается перерасход средств. В первую очередь она распространена среди зарплатных клиентов банков. Такой долг традиционно обходится дороже, чем обычная кредитная карта или потребительский кредит, однако взять деньги и обслуживать платежи гораздо проще. Эксперты видят предпосылки для продолжения роста сегмента, но отмечают и целый ряд сдерживающих факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июле российские банки увеличили выдачу карт с овердрафтом до 30 тыс. штук, это максимум с марта 2020 года, рост по сравнению с июнем составил 26,3%, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» (бывшая «Эквифакс», входит в топ-3 на рынке). Сумма выдач увеличилась на 14%, до 1,43 млрд руб., в то время как средний чек снизился на 9,8%, до минимальных с июля 2021 года 47,7 тыс. руб. Объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился на 1,4%, до 14,8 млрд руб., а общее число карт в обороте выросло на 2,7%, до 607,4 тыс. штук.

Как правило, овердрафт подразумевает, что к расчетной (дебетовой) карте клиента банк может предоставить при недостаточности или отсутствии средств на банковском счете денежные средства в долг. Таким образом по карте предусматривается перерасход средств под определенный процент. По большей части это небольшие суммы, а кредитный лимит по ним предоставляется клиентам, получающим зарплату в этом же банке. В среднем размер предоставляемых в долг денег не превышает размер зарплаты.

По мнению гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, наблюдаемый рост числа оформлений овердрафтов может объясняться «перетоком зарплатных проектов компаний, которые ранее имели иностранных собственников, из одних банков в иные».

Овердрафт, как любой необеспеченный кредит, один из самых дорогих продуктов для потребителя, но при этом остается одним из самых доступных и простых в получении при условии наличия зарплатной карты в банке, говорит партнер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Анастасия Терехина. По ее словам, июль и август — традиционно время больших трат, связанных с отпусками, подготовкой детей к школе, что «так или иначе отражается на росте кредитной задолженности перед банками, а получение овердрафта, особенно на зарплатную карту,— несложно для потребителя и не слишком рискованно для кредитной организации».

Овердрафт — удобный продукт при наличии грейс-периода, добавляет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. «В основном он действует для дебетовых карт, на которые поступают регулярные платежи, в частности зарплата, являющиеся определенной гарантией для банка». Из плюсов эксперт называет то, что не надо оформлять отдельную карту, а также функционал по автоматическому списанию платежей.

«Рынок овердрафтов, как правило, стабилен, лимиты определяются и контролируются банками, просрочка стабильно высокая, но контролируемая. Так что можно ожидать сохранения тренда»,— считает госпожа Терехина. В то же время она сомневается в серьезном влиянии на этот рынок ухода иностранных компаний и банков, а также введения санкций. «Конкуренция в сфере зарплатных проектов всегда была высокой, это самый быстрый способ привлечения одновременно большой клиентской базы, которая может и будет пользоваться большой линейкой банковских продуктов, включая кредитные и депозитные»,— поясняет эксперт.

Наталья Богомолова не ожидает серьезного дальнейшего роста сегмента овердрафта, поскольку у населения более популярны кредиты и кредитные карты — «лучшие варианты по срокам, объему и наличию повышенного кэшбэка». В то же время рынок кредитных карт в июле, по данным того же «Скоринг Бюро», наоборот, снизился на 4,1%, до 1,7 млн штук выданных карт. Средний лимит по картам уменьшился на 0,8%, до 68,7 тыс. руб.

Как отмечал ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора в июле, «необеспеченное потребительское кредитование по итогам семи месяцев пока в минусе (минус 0,9%), но восстанавливается очень активно», прибавив 0,7% в июле после роста на 0,2% в июне и сжатия в мае—марте (суммарно на минус 3,7%). По оценке регулятора, рост может ускориться в последующие месяцы на фоне снижения процентных ставок и роста риск-аппетита банков.

Ольга Шерункова