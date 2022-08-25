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Коммерсантъ FM
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Жеребьевка группового этапа

Группа А: «Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).

Группа В: «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).

Группа C: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия).

Группа D: «Айнтрахт» (Германия), «Тоттенхем» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция).

Группа Е: «Милан» (Италия), «Челси» (Англия), «Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Хорватия).

Группа F: «Реал» (Испания), «Лейпциг» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Селтик» (Шотландия).

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Копенгаген» (Дания).

Группа H: ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Маккаби» (Израиль, Хайфа).

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 6 сентября и завершится 2 ноября. Команды, занявшие первое и второе места в группах, выйдут в play-off. Команды, занявшие третьи места, сыграют в play-off Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

  • Газета «Коммерсантъ» №156 от 26.08.2022, стр. 12

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