Жеребьевка группового этапа

Группа А: «Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).

Группа В: «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).

Группа C: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия).

Группа D: «Айнтрахт» (Германия), «Тоттенхем» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция).

Группа Е: «Милан» (Италия), «Челси» (Англия), «Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Хорватия).

Группа F: «Реал» (Испания), «Лейпциг» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Селтик» (Шотландия).

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Копенгаген» (Дания).

Группа H: ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Маккаби» (Израиль, Хайфа).

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 6 сентября и завершится 2 ноября. Команды, занявшие первое и второе места в группах, выйдут в play-off. Команды, занявшие третьи места, сыграют в play-off Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.