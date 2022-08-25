Притяжение бывших

В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, финал которой пройдет там 10 июня 2023 года. По ее итогам выяснилось, что мюнхенская «Бавария» второй год подряд встретится на этой стадии главного еврокубка с «Барселоной». Таким образом, знаменитый нападающий поляк Роберт Левандовский, перешедший недавно из немецкого гранда в испанский, сыграет против своей бывшей команды. К тому же самому готовится и новобранец «Манчестер Сити» звездный норвежец Эрлинг Холанн, чей новый клуб попал в одну группу с дортмундской «Боруссией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом сезоне Роберт Левандовский (№9), выступавший за «Баварию», забил в ворота своего нынешнего клуба — «Барселоны» — два гола

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images В прошлом сезоне Роберт Левандовский (№9), выступавший за «Баварию», забил в ворота своего нынешнего клуба — «Барселоны» — два гола

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

О том, что состав участников этой Лиги чемпионов, так же как, впрочем, и любой другой, имеет свои особенности, было известно еще до начала жеребьевки. И дело не только в отсутствии команд из России. Например, еще никогда в истории на групповом этапе не играли сразу пять немецких клубов. Этот рекорд бундеслиги стал возможен вследствие победы «Айнтрахта» в Лиге Европы. Есть повод говорить и об успехе шотландского клубного футбола. Ведь впервые за 15 лет в групповой этап попали сразу два его представителя — «Селтик» и «Рейнджерс», который в среду после домашней ничьей в первой встрече раунда play-off на выезде с минимальным счетом неожиданно одолел голландский ПСВ. А вот турецкий «Трабзонспор» потерпел фиаско в противоборстве с «Копенгагеном», проиграв в гостях с разницей в один гол и ограничившись на своем поле нулевой ничьей. В итоге на групповом этапе впервые с осени 1995 года не оказалось ни одного представителя Турции. Причем по иронии судьбы это случилось в том самом розыгрыше, финал которого пройдет в Стамбуле.

Главная интрига группового этапа определилась после того, как знаменитый сенегалец Яя Туре, завершивший свою карьеру два года назад, и амбассадор предстоящего финала известный турецкий нападающий Хамит Алтынтоп, распределявшие команды по группам, определили в одну компанию «Баварию» и «Барселону».

Мало того что немецкий и испанский гранды сошлись на групповом этапе второй раз подряд, так еще Роберту Левандовскому, переехавшему месяц назад из Мюнхена в Барселону, теперь предстоит встречаться со своей бывшей командой. Вообще, группа С, в которую попал еще и один из лидеров чемпионата Италии — миланский «Интер», а также чешская «Витория», будет одной из самых интересных. В ней сразу три команды в разные годы выигрывали Лигу чемпионов, и уровень конкуренции между ними наверняка будет запредельным. Напомним, кстати, что в прошлом сезоне «Барселона» в похожей ситуации не смогла выйти в play-off, пропустив туда кроме «Баварии» лиссабонскую «Бенфику».

А при распределении команд из третьей корзины выяснилось, что придется иметь дело со своими бывшими партнерами и норвежцу Эрлингу Холанну, перешедшему недавно из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Хотя группа G, в которую также попали «Севилья» и «Копенгаген», конечно, «по именам» смотрится не столь грозной. Самыми ровными выглядят группа В с «Порту», «Атлетико», «Байером» и «Брюгге» и группа D с «Айнтрахтом», «Тоттенхемом», «Спортингом» и «Марселем». Будущего победителя турнира в них, разумеется, нет. Такие четверки вполне могли бы получиться по итогам жеребьевки Лиги Европы.

Предсказуемая судьба ждет в группе Н израильского чемпиона — «Маккаби». Сенсационно пробившись в групповой этап, он осчастливит своих болельщиков приездом в Хайфу таких больших команд, как ПСЖ, «Ювентус» и «Бенфика». На выход из группы Е «Милан» и «Челси» имеют явно больше шансов, чем «Зальцбург» и загребское «Динамо».

Что же касается двух лучших клубов прошлой Лиги чемпионов, то ее финалист «Ливерпуль» из второй корзины попал в группу А к «Аяксу», «Наполи» и «Рейнджерс», где за второе место придется побороться. А вот «Реалу», возглавившему группу F, откровенно повезло. «Лейпциг», донецкий «Шахтер», с которым мадридцы, к слову, сыграют на групповом этапе третий сезон подряд, и «Селтик» едва ли способны создать действующему обладателю почетного трофея серьезные проблемы. Тем более что подопечные Карло Анчелотти, объявленного по окончании жеребьевки лучшим тренером мужских команд в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), в двух стартовых турах чемпионата Испании очковых потерь не имеют. Да и нападающий «Реала» Карим Бензема, признанный лучшим футболистом континента, снова забивает.

Евгений Федяков

Жеребьевка группового этапа Группа А: «Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия). Группа В: «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия). Группа C: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия). Группа D: «Айнтрахт» (Германия), «Тоттенхем» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция). Группа Е: «Милан» (Италия), «Челси» (Англия), «Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Хорватия). Группа F: «Реал» (Испания), «Лейпциг» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Селтик» (Шотландия). Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Копенгаген» (Дания). Группа H: ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Маккаби» (Израиль, Хайфа). Групповой этап Лиги чемпионов начнется 6 сентября и завершится 2 ноября. Команды, занявшие первое и второе места в группах, выйдут в play-off. Команды, занявшие третьи места, сыграют в play-off Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.